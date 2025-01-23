Через місяць після операції: Наталка Денисенко розповіла про стан чоловіка-воїна

Акторка розповіла, як відновлюється Андрій Федінчик.

https://glavred.net/stars/cherez-mesyac-posle-operacii-denisenko-rasskazala-pro-sostoyaniya-muzha-voina-10633394.html Посилання скопійоване

Андрій Федінчик операція - що зараз з Андрієм Федінчиком / колаж: Главред, фото: instagram.com/andreyfedinchik

Стисло:

Наприкінці грудня Андрій Федінчик переніс операцію на хребті

Наталка Денисенко розповіла, як її чоловік почувається зараз

Український актор і воїн Андрій Федінчик напередодні Різдва-2024 переніс складну операцію. Про це в соціальних мережах розповіла його дружина, акторка Наталка Денисенко.

Елементи хребетного стовпа в поперековому відділі артиста почали руйнуватися і тиснути на нерви та спинний мозок. Щоб поліпшити стан Федінчика, йому зробили форамінотомію - операцію з розширення простору між хребцями. Також у хребет імплантували титанові пластини. Через кілька днів артистка показала, який вигляд після хірургічного втручання має її чоловік.

відео дня

Відразу після операції він міг пересуватися лише за допомогою ходунків. Як Андрій Федінчик почувається сьогодні, Наталка Денисенко розповіла в коментарі для ЖВЛ Представляє.

Чоловік акторки зараз перебуває в Києві на реабілітації. Операція і процес відновлення проходять успішно. "Операція минула дуже успішно. Усе минуло прекрасно. Наразі триває період реабілітації, і я сподіваюся, що він пройде швидко і добре. Всі намагаємося допомагати так, щоб це було найшвидше і найлегше", - поділилася акторка.

Як Андрій Федінчик виглядав у грудні після операції / колаж: Главред, фото: instagram.com/natalka_denisenko

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що український співак Макс Барських ставить на паузу концертну діяльність. Артист розповів, чим займатиметься без живих виступів.

Також наречений Лесі Нікітюк, воїн Дмитро Бабчук, поділився романтичним фото з ведучою. Шанувальники не звикли бачити Леді Ле в такому вигляді і в такій обстановці.

Читайте також:

Хто така Наталка Денисенко? Наталка Денисенко - українська акторка кіно, театру та дубляжу. Пробує свої сили в режисурі. Найбільш відома ролями в серіалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" тощо.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред