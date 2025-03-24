Сама зайшла: нові деталі у справі української моделі, яку знайшли в ОАЕ

Марія Ковальчук продовжує перебувати в лікарні.

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Марія Ковальчук - що трапилося в ОАЕ / колаж: Главред, фото: x.com/boom_arilu/

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Марія Ковальчук уже в стабільному стані

Модель могла впасти з будівельного майданчика

Днями стало відомо про те, що українська модель Марія Ковальчук знайдена в лікарні в Дубаї у важкому стані.

Як повідомлялося, дівчина десять днів не виходила на зв'язок із рідними після того, як розповіла мамі, що познайомилася в клубі з двома чоловіками з модельного бізнесу і планує в них переночувати. Потім її знайшли на узбіччі дороги з численними травмами.

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За інформацією hromadske, яку підтвердили представники консульства України в Дубаї, Ковальчук перенесла три складні операції, і зараз її стан оцінюють, як стабільний.

У Марії Ковальчук є зв'язки з РФ / фото: x.com/boom_arilu/

Мама дівчини також раніше прокоментувала ситуацію.

"Є назва готелю, де її бачили. І є передостаннє місце проживання - теж готель. Є припущення, що вона ходила на вечірку. Але промоутер, який організовував ці вечірки, її не бачив. Сьогодні Машу знайшли в лікарні у важкому стані. Вона без документів, без телефону, без нічого. Три операції вона перенесла. І вона не може говорити", - розповіла Анна Ковальчук.

Марія Ковальчук перенесла три операції / фото: x.com/boom_arilu/

Також у виданні The Mirror з'явилася заява представників правоохоронних органів, де уточнили, що модель могла впасти з будівельного майданчика, куди сама зайшла.

Рідні Марії не вірять у це і стверджують, що Ковальчук могла потрапити в сексуальне рабство, де над нею знущалися кілька днів.

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