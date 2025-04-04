Інсайдер повідомив про ворожнечу синів Бекхемів: що відбувається

Бруклін і Ромео посварилися через колишню дівчину старшого брата.

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Брати бойкотують один одного: виною всьому - жінка / Колаж Главред, фото Instagram/ kim_turnbull, brooklynpeltzbeckham

Коротко:

Що трапилося між братами

Хто винен у цьому

Сини Девіда і Вікторії Бекхем Бруклін і Ромео, як повідомляється, не ладнають.

Джерела, близькі до сім'ї, стверджують, що брати нині ворогують і не розмовляють через дівчину Ромео, Кім Тернбулл, пише Page Six.

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Тернбулл нібито недовго зустрічалася з Брукліном багато років тому, до її роману з його молодшим братом.

Кохана Ромео - Кім / Фото Instagram/kim_turnbull

Однак інсайдери кажуть, що конфлікт між братами не має нічого спільного з ревнощами, а скоріше з можливими мотивами Тернбулл зустрічатися з іншим сином Бекхема.

23-річна лондонська діджейка приєднався до свого хлопця Ромео, 22 роки, і більшості знаменитої сім'ї на розкішній вечірці на честь 50-річчя Девіда в Маямі.

Ромео та Кім на модному показі / Фото Instagram/kim_turnbull

Однак 26-річний Бруклін і його дружина Нікола Пельтц Бекхем були відсутні на цьому важливому заході.

Бруклін та його дружина Нікола Пельтц Бекхем / Фото Instagram/brooklynpeltzbeckham

Бруклін і його дружина Нікола Пельтц Бекхем / Фото Instagram/brooklynpeltzbeckham

Джерела повідомили виданню, що триваючий розлад із Ромео став причиною того, що Бруклін і Нікола, 30 років, не з'явилися на захід.

Насправді, як повідомляється, пара не планує відвідувати будь-які публічні сімейні заходи, на яких присутній Тернбулл.

За словами інсайдерів, конфлікт також став причиною того, що Бруклін і Нікола пропустили показ мод Вікторії в березні.

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