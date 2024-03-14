Зухвалий Девід Бекхем показав шикарний прес у басейні

Колишній футболіст тішить прихильниць все ще гарячими фото.

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Девід Бекхем, як і раніше, в шикарній формі / Колаж Главред, фото Instagram/davidbeckham

Девід Бекхем продемонстрував свій вражаючий прес, знімаючись для реклами окулярів своєї нової колекції.

Як повідомляє британський таблоїд The Daily Mail, колишній футболіст, 48 років, позував без сорочки, щоб рекламувати випуск колекції.

Девід виставив напоказ свою шикарну статуру, гріючись на сонечку, у зухвалій фотосесії, зробленій фотографом Метью Бруксом на Ібіці.

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На одному з кадрів селебріті одягнув чорні окуляри в товстій оправі та синю розстебнуту сорочку, яка підкреслила його підтягнуті груди.

Ще один зухвалий кадр: мокрий Девід вилазить з басейну, вдягнений у білу розстебнуту сорочку, демонструючи свій прес і татуювання на загальний огляд.

На третій фотографії він позує на тлі ідилічного італійського морського пейзажу, насолоджуючись кавою, в мереживній білій сорочці та окулярах без оправи.

Фото можна подивитися тут

Нагадаємо, раніше дизайнерка і співачка Вікторія Бекхем отримала "повний перелом" стопи після того, як нещодавно впала під час тренування. 49-річна модельєрка нещодавно розповіла, що її День святого Валентина розпочався невдало, коли вона впала в тренажерному залі й травмувала ногу.

Також дружина Девіда Бекхема посвітила принадами в піджаку на голе тіло, за що знову нарвалася на жорстку критику від недоброзичливців. Її новий образ викликав масу пліток і досужих пліток.

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