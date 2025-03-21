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Принц Вільям зустрівся з українськими дітьми

Олена Кюпелі
21 березня 2025, 14:39
281
Принц Вільям навіть зіграв у баскетбол із дітьми-біженцями з України.
принц Вільям, Кейт Міддлтон
Принц Вільям приїхав до Естонії / колаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales/

Коротко:

  • Принц Вільям поспілкувався з українцями
  • Що сказав майбутній монарх

Британський принц Вільям у рамках свого офіційного візиту до Естонії відвідав Талліннську "Школу свободи", яка приймає українських дітей-біженців із 2022 року.

У рамках свого візиту, принц поспілкувався з педагогами та учнями і отримав на пам'ять сувенір: плетений жовто-блакитний браслет.

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Сам Вільям назвав свій візит "чудовим" на своїй сторінці вInstagram.

Кейт і Вільям пройшли нелегкий шлях разом
Кейт і Вільям пройшли нелегкий шлях разом / Фото Instagram/The Prince and Princess of Wales

"Чудовий візит до Талліннської школи свободи, де щодня виховують стійкість і надію. Заснована для підтримки українських дітей та молоді, які постраждали від війни, школа пропонує їм гостинне та безпечне середовище для навчання. Історії як вчителів, так і учнів - це потужне нагадування не тільки про людський вплив конфлікту, а й про мужність і силу, проявлені постраждалими", - написав принц на своїй сторінці в Instagram.

Принц Вільям і Кейт Міддлтон відомі своєю активною соціальною діяльністю. Вони часто їздять з гуманітарними місіями світом, підтримуючи того, хто опинився в складній ситуації.

Кейт Міддлтон, принц Вільям
Кейт Міддлтон, принц Вільям / ua.depositphotos.com

Під час свого візиту принц Вільям навіть зіграв у баскетбол з українськими дітьми.

Принц Вільям з українськими дітьми
Принц Вільям з українськими дітьми / Фото Instagram/princeandprincessofwales

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Як раніше писав Главред, раніше вражаюча поява принцеси Уельської цього тижня змусила королівського експерта Річарда Едена згадати перший момент зустрічі з Кейт.

Раніше також стало відомо про те, що принц Вільям вирушив за кордон без Кейт Міддлтон у свою першу міжнародну поїздку цього року. Принц Уельський оголосив у середу, що він виконає свої обов'язки головнокомандувача Мерсійського полку, вирушивши до Естонії.

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Хто така Кейт Міддлтон

Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська - дружина спадкоємця британського престолу принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II і другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Вінчання відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту і принца Луї.

До речі, останніми роками Кейт Міддлтон набирає більшої популярності у своїх підданих, а також вплив, який, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.

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