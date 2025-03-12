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Тепер без Кейт Міддлтон: принц Вільям зробив важливу заяву

Олена Кюпелі
12 березня 2025, 22:08
94
Принц Уельський оголосив у середу, що він виконає свої обов'язки.
Кейт і Вільям разом уже багато років
Кейт і Вільям разом уже багато років / Колаж Главред, фото Instagram/The Prince and Princess of Wales

Коротко:

  • Чому принц Вільям прийняв таке рішення
  • Куди він зібрався без Кейт

Принц Вільям вирушить за кордон без Кейт Міддлтон у свою першу міжнародну поїздку цього року.

Принц Уельський оголосив у середу, що він виконає свої обов'язки головнокомандувача Мерсійського полку, вирушивши до Естонії наступного тижня, пише Page Six.

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Кейт Міддлтон пережила нелегкі часи
Кейт Міддлтон пережила нелегкі часи / ФотоI nstagram/The Prince and Princess of Wales

42-річний Вільям вирушить у свою поїздку в прибалтійську державу, що межує з терористичною Росією, 20 березня і залишить країну наступного дня на знак підтримки британських військ, розміщених на передовій оборони НАТО проти Росії.

Кейт і Вільям пройшли нелегкий шлях разом
Кейт і Вільям пройшли нелегкий шлях разом / Фото Instagram/The Prince and Princess of Wales

Візит Вільяма, який є його першою поїздкою до Естонії, є частиною операції Cabrit, що є "назвою оперативного розгортання Великої Британії в Естонії, де британські війська очолюють багатонаціональну бойову групу в рамках розширеної передової присутності", згідно з веб-сайтом британської армії.

Кейт і Вільям - улюбленці британців
Кейт і Вільям - улюбленці британців / Фото Instagram/The Prince and Princess of Wales

Вільям проведе час у столиці Таллінні та, як очікується, дізнається більше про реакцію Естонії на тривалу війну в Україні, а також про інновації Естонії в галузі відновлюваної енергії та технологій.

інфографіка Кейт Міддлтон
інфографіка Кейт Міддлтон / Інфографіка Главред

Побоюючись за здоров'я своєї дружини, Вільям тепер у цю поїздку вирушить один.

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Нещодавно Главред писав про те, що Меган Маркл з'явилася в дитячому госпіталі в Лос-Анджелесі, вона вирішила почитати дитячу книгу, щоб підтримати їх. Діти були в захваті, а ось працівники госпіталю відзначили, як зарозуміло поводилася Маркл.

А також союз принца Гаррі та Меган Маркл опинився під загрозою через те, що пара обірвала зв'язок із королівською родиною. І якщо Гаррі та Меган не відновлять своє спілкування з рідними принца, на них чекає повне забуття.

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Хто така Кейт Міддлтон

Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська - дружина спадкоємця британського престолу принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II і другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Вінчання відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту і принца Луї.

До речі, останніми роками Кейт Міддлтон набирає більшої популярності у своїх підданих, а також вплив, який, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.

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