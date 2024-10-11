Ідеальне обличчя: у світі обрали найкрасивішого чоловіка

Ходять чутки, що він прийме естафету в актора Деніела Крейга і стане наступним Джеймсом Бондом.
А тепер дослідження показало, що Аарон Тейлор-Джонсон офіційно є найкрасивішим чоловіком у світі.
За даними видання The Daily Mail, Тейлор-Джонсон, 34 роки, очолює список із майже ідеальним результатом 93,04 відсотка, тоді як кілька інших красенів-серцеїдів відстають від неї.
Щоб зрозуміти, які обличчя найпривабливіші, доктор Де Сільва, який керує Центром передової косметичної та пластичної хірургії обличчя в Лондоні, використовував золотий перетин - математичне рівняння, придумане греками в спробі виміряти красу.
Це співвідношення можна застосувати практично до чого завгодно, і Леонардо да Вінчі використовував його для ідеального чоловічого тіла у своїй знаменитій роботі "Вітрувіанська людина".
Передумова золотого перетину полягає в тому, що що ближчі пропорції обличчя або тіла до числа 1,618 (Фі), то вони красивіші.
Його аналіз показав, що Тейлор-Джонсон очолює список із вражаючим результатом 93,04 відсотка.
Що відомо про Daily Mail
Daily Mail - британська щоденна таблоїдна газета середнього сегмента, заснована 1896 року, а також новинний вебсайт, що видається в Лондоні. Станом на 2020 рік це була найбільш високооплачувана газета у Великій Британії. Її сестринська газета The Mail on Sunday була заснована 1982 року, шотландське видання було засновано 1947 року, а ірландське - 2006 року. Контент із газети з'являється на вебсайті MailOnline, хоча вебсайт управляється окремо і має власного редактора, повідомляє Вікіпедія.
Доктор Де Сільва сказав: "Аарон був явним переможцем, коли всі елементи обличчя були виміряні на предмет фізичної досконалості. Його результат у 93,04 відсотка легко зробив би його найкрасивішим Джеймсом Бондом в історії, якби він отримав цю роль, як і очікувалося.
"Він значно випереджає всіх акторів, які виконували ролі Джеймса Бонда: Шона Коннері, який перебуває на другому місці з 89,2%, Роджера Мура, який перебуває на третьому місці з 88,8%, і Деніела Крейга, який перебуває на останньому місці - після Джорджа Лезенбі - з 84,2%".
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