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"Зроблю, щоб вас не було": Анна з гурту Алібі розповіла про погрози Цекало

Анна Підгорна
7 листопада 2024, 14:17
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Сестри Завальські якийсь час дружили з музичним продюсером, який перетворився на агресора, щойно отримав від них відмову.
Анна Завальська, Ангеліна Завальська, Олександр Цекало
Анна Завальська розповіла, як Олександр Цекало погрожував Алібі / колаж: Главред, фото: instagram.com/the_alibi_sisters, kino-teatr.ru

Про що розповіла Анна Завальська:

  • У 2000-их Цекало набивався до сестер у друзі
  • Спілкування з продюсером закінчилося скандалом, коли сестри Завальські відмовили йому

У двохтисячних дівочий поп-дует Алібі мав шалений успіх в Україні та за її межами. Сестри Анна та Ангеліна Завальські під продюсуванням свого батька підкорювали найкращі концертні майданчики.

Тоді на них звернув увагу музичний продюсер Олександр Цекало - уродженець Києва, який на той час працював у країні-окупанті й мав там неабиякий вплив. Він став набиватися до дуету в друзі - запрошував на виступи та інші проєкти.

відео дня

"Ми спілкувалися, дружили, зустрічалися на якихось проєктах. Він запрошував нас на "Пісню року", він вів її з Іваном Ургантом. Якось він так палав нами. Тобто він включив цього продюсера, і це при тому, що тато дуже коректно дозволяв це спілкування", - розповіла Анна Завальська в інтерв'ю для Аліни Доротюк.

Однак маска добряка дуже швидко злетіла з Цекало, і він почав погрожувати Алібі крахом кар'єри. Це сталося після того, як артистки відмовили йому у використанні пісні "Сповідь" у серіалі, який на той момент знімав продюсер: він хотів пісню Завальських, але у виконанні інших артистів. Тоді батько співачок поставив ультиматум: або пісню в серіалі співають Анна та Ангеліна, або пісні не буде взагалі. Це розлютило Цекало.

"Він працював над серіалом "Ландыш серебристый", щось таке. І тоді у нас вийшла пісня "Сповідь", вона була російською мовою, вже пізніше ми її переклали українською. І він запропонував взяти цей трек як саундтрек до себе у фільм. І ми с сестрою поставились до цього неспокійно. Ми запитали: а хто буде співати? "Ну не ви, ми просто візьмемо пісню". І чомусь у нас було такое внутрішнє рішення, що цього не має бути, було внутрішнє бунтарство. У Цекало була така емоція: "А ви взагалі розумієте, кому ви відмовляєте?" Після того наші стосунки розірвалися, і він сказав: "Я зроблю все, щоб вас не було в Росії". Ми сказали: "Ну, клас". А він каже: "А що вам залишається, гастролювати по всім трьом містам України?" Нас це дуже обурило тоді. Ми зрозуміли, що ніхто так не буде з нами розмовляти, і ніхто не буде нам розповідати, що треба робити", - згадує Анна Завальська.

Хто такий Олександр Цекало?

Олександр Цекало - радянський і російський артист українського походження, музикант, актор, телеведучий, продюсер, творець проєктів "Велика різниця" і "Прожекторперісхілтон". Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну жодного разу не висловився про Велику війну.
Подейкують, що в Росію він не приїжджає і зі старими друзями не спілкується. Водночас його бізнес - продюсерська компанія Sreda - продовжує працювати в РФ і випускає фільми та серіали навіть під час війни.

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Раніше Главред розповідав, що Позитив братиме участь у партнерських пологах, коли прийде час його первістку з'явитися на світ. Крім того український співак прокоментував стать дитини.

Також Анна Трінчер потрапила в незручну ситуацію, яку зняли на відео її друзі - на співачку плюнув верблюд у відповідь на її пропозицію заспівати йому її новий трек.

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