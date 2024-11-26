Надали паліативний статус: співак Буйнов помирає від раку

Про можливі лікування Буйнова і ремісію більше не йдеться.

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Олександр Буйнов / колаж: головред, фото: t.me/buinovofficial

Коротко:

Буйнова більше не лікуватимуть

Він тепер отримує лише паліативну допомогу

Російський співак Олександр Буйнов, який підтримує криваве вторгнення Росії в Україну, помирає від раку.

За даними російського пропагандистського телеграм-каналу SHOT, Олександру Буйнову присвоїли паліативний статус - у співака діагностовано останню стадію онкології, про можливе одужання і ремісію більше не йдеться.

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Російському співаку Буйнову поставили діагноз - рак передміхурової залози 4 ступеня. Він уже був госпіталізований у листопаді через погіршення стану. 74-річному Буйнову призначили всі необхідні препарати і ліки на "екстрений випадок", якщо стане зовсім погано. Прописали також пити багато води і термічну дієту.

РосЗМІ повідомляють про важкий стан Буйнова:

Путініст Буйнов помирає від раку / Скриншот Telegramm/SHOT

Буйнов сам повідомляв, що ще в 2011 році у нього почалася ремісія. Але потім сталося кілька рецидивів, проводили операції, видаляли метастази. І ось зараз поставили останню стадію онкології.

До слова, раніше путініст Олександр Буйнов приїжджав у незаконно окупований Донбас веселити окупантів своїми піснями.

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Як раніше повідомляв Главред, а також Буйнов якось розповів дивну історію про те, як завдяки його музиці пернатий улюбленець його шанувальниці несподівано заспівав і приніс потомство.

У листопаді путініст Буйнов відчув себе погано і був змушений звертатися до лікаря.

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Хто такий Буйнов Олександр Миколайович Буйнов - радянський і російський співак, музикант, композитор, шоумен, кіноактор; народний артист Російської Федерації (2010), народний артист Республіки Інгушетія (2004). Член партії "Единая Россия".

Буйнов потрапив до бази даних українського центру "Миротворець" за підтримку агресії Росії проти України, незаконне перетинання державного кордону України та виступи в окупованих Криму і Донбасі.

А в березні 2018 року Олександр Буйнов отримав заборону на в'їзд в Україну, потрапивши до списку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

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