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Путініст Олександр Буйнов збив людину на пішохідному переході - деталі

Еліна Чигис
27 лютого 2025, 10:00
588
Олександр Буйнов скоїв злочин.
Александр Буйнов
Олександр Буйнов збив жінку / колаж: Главред, фото: t.me, Олександр Буйнов

Ви дізнаєтеся:

  • Олександр Буйнов не зупинився перед пішохідним переходом
  • Путініст збив пенсіонерку

Російський співак Олександр Буйнов, який підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, збив пенсіонерку на пішохідному переході.

Як повідомляють росЗМІ, подія трапилася в Підмосков'ї.

відео дня

"Усе сталося вчора в районі 18:00 у Наро-Фомінському окрузі. Артист був за кермом позашляховика "Лексус" LX 570 і наїхав на 61-річну жінку, яка переходила дорогу по зебрі. Постраждалу відвезли в лікарню з розривом зв'язок. За даними Mash, за минулий рік Буйнов порушив ПДР 32 рази", - написали ЗМІ.

Також відомо, що путініст збив жінку, яка працює вихователькою в дитячому садку. Зараз вона в лікарні з розривом зв'язок і почувається погано.

Олександр Буйнов часто порушує ПДР
Олександр Буйнов часто порушує ПДР / фото: скрін t.me/mash

"Жінка зізналася, що автомобіль співака вилетів несподівано, але вона встигла відскочити", - зазначили пропагандисти.

Дивіться відео, як Буйнов збив жінку на машині:

Александр Буйнов - ДТП
Олександр Буйнов - ДТП / фото: скрін t.me/mash

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Останні новини шоу-бізнесу

Зазначимо, як повідомляв Главред, утікач Олег Винник заявив, що він справжній патріот України і пообіцяв передати частину коштів з проданих квитків на допомогу ЗСУ. Таку заяву він зробив під час концерту в Празі, на якому виконував пісні російською мовою.

А також зрадниця України Ані Лорак знайшла собі нового фаворита і записала з ним нову пісню. Також співачка запевняє, що їхня нова композиція зможе допомагати людям.

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Хто такий Олександр Буйнов?

Олександр Миколайович Буйнов - радянський і російський співак, музикант, композитор, шоумен, кіноактор; народний артист Російської Федерації (2010), народний артист Республіки Інгушетія (2004). Член партії "Единая Россия".
Буйнов потрапив до бази даних українського центру "Миротворець" за підтримку агресії Росії проти України, незаконне перетинання державного кордону України та виступи в окупованих Криму і Донбасі.
А в березні 2018 року Олександр Буйнов отримав заборону на в'їзд в Україну, потрапивши до списку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

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