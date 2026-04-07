Старший син Вільяма та Кейт наздоганяє свою матір у зрості

Королівська родина з'явилася на святкуванні Великодня вперше за два роки.

Кейт Міддлтон і принц Вільям з'явилися разом зі своїми дітьми

Принц Вільям, Кейт Міддлтон та їхні троє дітей — принц Джордж, принцеса Шарлотта і принц Луї — вперше з 2023 року відвідали великодню службу.

Як пише Page Six, принцеса та принц Уельські разом зі своїми дітьми приєдналися до короля Карла III та його дружини, королеви Камілли, й інших членів королівської родини в каплиці Святого Георгія у Віндзорі, Англія.

12-річний Джордж, 10-річна Шарлотта і 7-річний Луї прибули на службу разом зі своїми батьками.

На Великдень Міддлтон знову одягла кремове міді-плаття від Self-Portrait, яке вона раніше одягала на спільний захід із принцесою Анною. Мати трьох дітей доповнила сукню капелюхом-таблеткою з широкими полями від Sean Barrett.

Принц Джордж стає все вищим і вищим

Шарлотта була в коричнево-бежевому пальто поверх синьої сукні, а її брати вирішили одягнутися в темно-сині костюми.

Зазначимо, що старший син пари — принц Джордж — дуже сильно виріс і практично наздоганяє за зростом свою не маленьку матір — Кейт Міддлтон.

Джордж і його сестра вперше відвідали великодню службу в 2022 році, а Луї — роком пізніше. Після того, як 44-річна Міддлтон повідомила про діагноз рак, подружжя вирішило пропустити великодні заходи у 2024 та 2025 роках, вирішивши відзначити їх у приватному порядку в іншому місці.

Про особу: Кейт Міддлтон Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська — дружина спадкоємця британського престолу принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II і другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Вінчання відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту та принца Луї. До речі, останніми роками Кейт Міддлтон набирає великої популярності серед своїх підданих, а також впливу, що, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.

