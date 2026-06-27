Ніколи не брала участі: на "Євробаченні" виступатиме нова країна

Тепер нова країна боротиметься за омріяну статуетку найпопулярнішого пісенного конкурсу у світі.

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Канада виступить наступного року на "Євробаченні" / Колаж "Главред", фото EBU

Коротко:

Яка країна візьме участь

Чому раніше вона не брала участі

Коли країни з усього світу вийдуть на сцену для участі в Євробаченні наступного року, вони можуть побачити нового конкурента.

Як пише Бі-Бі-Сі, Канада тепер має право брати участь у пісенному конкурсі після того, як CBC/Radio-Canada стала повноправним членом Європейського мовного союзу (EBU), що є обов’язковою умовою для участі.

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Прем’єр-міністр Марк Карні, який з моменту вступу на посаду минулого року прагне до тісніших політичних та економічних зв’язків з Європою, висунув ідею участі Канади в пісенному конкурсі у своєму бюджеті на 2025 рік.

Цього року Болгарія повернулася на "Євробачення" і перемогла / Скріншот

Канада не стане першою неєвропейською країною, яка візьме участь у конкурсі. Так, Ізраїль та Австралія регулярно беруть у ньому участь, а Марокко брало участь у 1980 році.

У листопаді уряд Карні заявив, що співпрацює з CBC, канадською громадською телерадіокомпанією, "щоб вивчити можливість участі в Євробаченні".

Бюджет його уряду передбачав 150 мільйонів канадських доларів (понад 4 млрд грн) на фінансування телерадіокомпанії.

LELEKA — виступала від України на Євробаченні 2026 / фото: instagram.com, LELEKA

Правила "Євробачення" передбачають, що участь у конкурсі відкрита для країн, чиї мовні організації є членами EBU.

"Голос Канади в цій спільноті робить нас сильнішими", — сказав Ноель Карран, генеральний директор EBU.

Канада на Євробаченні

Зазначимо, що Канада ніколи не брала участі в Євробаченні. Однак інтерес до конкурсу в Канаді залишається високим. Найвідоміший приклад зв’язку країни з конкурсом — перемога канадської співачки Селін Діон, яка представляла Швейцарію та виграла конкурс у 1988 році.

Селін Діон — головна зірка Канади / ua.depositphotos.com

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