Прогноз букмекерів здивував: шанси України на Євробаченні-2026 зросли

Христина Трохимчук
29 березня 2026, 12:56
Позиції України в десятці найкращих зміцнилися.
LELEKA — Євробачення 2026
LELEKA — Євробачення 2026 / колаж: Главред, фото: instagram.com, Eurovision, LELEKA

Ви дізнаєтеся:

  • Шанси України на перемогу в Євробаченні 2026 підвищилися
  • Хто утримує лідерство в топі букмекерів

Зовсім скоро в Австрії відбудеться Євробачення-2026. Півфінали пройдуть 12 і 14 травня, а ім'я нового переможця конкурсу ми дізнаємося вже 16 травня. Тим часом Україна продовжує підніматися в прогнозах букмекерів на eurovisionworld.com.

Україну на пісенному конкурсі "Євробачення" представить виконавиця LELEKA з композицією "Ridnym". Трек не відразу завоював популярність серед європейських фанатів і навіть опинявся за межами першої десятки фаворитів. Однак останнім часом LELEKA почала активно зміцнювати свої позиції в рейтингу і піднялася на 8-ме місце, випередивши Італію.

Хто переможе на Євробаченні 2026 — прогноз букмекерів
Хто переможе на Євробаченні 2026 — прогноз букмекерів / фото: eurovisionworld.com

Фаворитом букмекерів залишається Фінляндія, хоча шанс на перемогу дуету Лінди Лампеніус і Піта Паркконена знизився до 27%. Конкуренцію їм склали Франція і Данія. До п'ятірки фаворитів увійшла Австралія, яка також піднялася на сходинку вище в рейтингу, а замикає її Греція.

П'ятірка фаворитів за опитуванням шанувальників Євробачення показує картину, що дещо відрізняється від прогнозів букмекерів. Лідерство впевнено утримує Фінляндія, але в п'ятірці симпатій фанатів опинилися Данія, Швеція, Франція та Греція, а ось Австралія відкотилася на 6-те місце.

LELÉKA представлятиме Україну на Євробаченні-2026
LELÉKA представить Україну на Євробаченні-2026 / фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Позиції України на Євробаченні може покращити ефектний номер. Раніше LELEKA зізналася, що досі не має достатніх коштів для якісної постановки, яку оцінила в 300 тисяч євро.

LELEKA "Ridnym" — пісня України на Євробаченні 2026:

Раніше Главред повідомляв, що проект "Орел і Решка" потрапив у мовний скандал. Блогерка Олена Мандзюк обурилася в соцмережах тим, що сторінки тревел-шоу досі ведуться російською мовою. На її претензії публічно відреагував екс-ведучий проекту Андрій Бєдняков.

Також український актор Андрій Ісаєнко зізнався, що його двоюрідний брат вирушив на війну з Україною у складі російської окупаційної армії. Актор підкреслив, що відразу розірвав зв'язки з родичами в РФ і не шкодує про своє рішення.

Євробачення-2026

Євробачення-2026 — 70-й щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на конкурсі у 2025 році. Україну на Євробаченні-2026 представить співачка LELÉKA з піснею "Ridnym".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини шоу бізнесу Євробачення-2026 LELÉKA
© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info.

