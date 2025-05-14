Хто пройшов у гранд-фінал Євробачення 2025: чи є там Україна

Названо список країн, які пройшли у фінал Євробачення 2025.

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Євробачення 2025 - перший півфінал / колаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision/

Ви дізнаєтеся:

Хто пройшов до фіналу Євробачення

Коли оголосили Україну

Сьогодні, 14 травня, став відомий список країн, які пройшли з першого півфіналу пісенного конкурсу Євробачення 2025 у фінал.

Україна все ж потрапила до списку фаворитів, хоча момент був досить напруженим, оскільки гурт Ziferblat назвали в останню чергу.

Хто пройшов до фіналу Євробачення-2025

Норвегія: Kyle Alessandro - Lighter

Албанія: Shkodra Elektronike - Zjerm

Швеція: KAJ - Bara Bada Bastu

Ісландія: Væb - Róa

Нідерланди: Claude - C'est La Vie

Польща: Justyna Steczkowska - Gaja

Сан-Марино: Gabry Ponte - Tutta l'Italia

Естонія: Tommy Cash - Espresso macchiato

Португалія: Napa - Deslocado

Україна: Ziferblat - Bird of Pray

Нагадаємо, другий півфінал відбудеться 15 травня, а гранд-фінал - 17 травня. У суботу ми дізнаємося, хто переміг у Євробаченні цього року.

Дивіться відео виступу України в першому півфіналі Євробачення 2025:

Євробачення, Україна на Євробаченні / інфографіка: Главред

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Євробачення-2025 - останні новини:

Раніше Главред розповідав, про що пісня "Bird of Pray", з якою переможці Нацвідбору-2025, український гурт Ziferblat, поїхали на Євробачення в Базель.

Також Тіна Кароль, яка брала участь у Євробаченні 2006 року і була музичним продюсером Національного відбору 2025-го, розкрила умови, за яких готова знову поїхати на Євробачення від України.

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