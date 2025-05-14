Хто пройшов у гранд-фінал Євробачення 2025: чи є там Україна

Ви дізнаєтеся:
- Хто пройшов до фіналу Євробачення
- Коли оголосили Україну
Сьогодні, 14 травня, став відомий список країн, які пройшли з першого півфіналу пісенного конкурсу Євробачення 2025 у фінал.
Україна все ж потрапила до списку фаворитів, хоча момент був досить напруженим, оскільки гурт Ziferblat назвали в останню чергу.
Хто пройшов до фіналу Євробачення-2025
- Норвегія: Kyle Alessandro - Lighter
- Албанія: Shkodra Elektronike - Zjerm
- Швеція: KAJ - Bara Bada Bastu
- Ісландія: Væb - Róa
- Нідерланди: Claude - C'est La Vie
- Польща: Justyna Steczkowska - Gaja
- Сан-Марино: Gabry Ponte - Tutta l'Italia
- Естонія: Tommy Cash - Espresso macchiato
- Португалія: Napa - Deslocado
- Україна: Ziferblat - Bird of Pray
Нагадаємо, другий півфінал відбудеться 15 травня, а гранд-фінал - 17 травня. У суботу ми дізнаємося, хто переміг у Євробаченні цього року.
Дивіться відео виступу України в першому півфіналі Євробачення 2025:
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Євробачення-2025 - останні новини:
Раніше Главред розповідав, про що пісня "Bird of Pray", з якою переможці Нацвідбору-2025, український гурт Ziferblat, поїхали на Євробачення в Базель.
Також Тіна Кароль, яка брала участь у Євробаченні 2006 року і була музичним продюсером Національного відбору 2025-го, розкрила умови, за яких готова знову поїхати на Євробачення від України.
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Євробачення-2025
Євробачення-2025 - 69-ий міжнародний музичний конкурс, який відбудеться у Швейцарії. Переможцем 2024-го року стали швейцарські артисти Nemo, які й "привезли" змагання додому. Конкурс пройде в Базелі 13, 15 і 17 травня. На Євробаченні-2025 за підсумками Національного відбору Україну представить гурт Ziferblat із піснею Bird of Pray.
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