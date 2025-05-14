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Євробачення-2025: коли у фіналі виступить Україна 17 травня

Анна Підгорна
14 травня 2025, 12:31
144
Гурт Ziferblat було кваліфіковано для участі в гранд-фіналі Євробачення.
Ziferblat, Євробачення
Євробачення-2025 - коли виступає Україна у фіналі Євробачення / колаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision

Коротко:

  • Україна пройшла до гранд-фіналу Євробачення-2025
  • Після першого півфіналу стало відомо, у якій частині фіналу виступить Україна та її конкуренти

13 травня в Базелі відбувся перший півфінал Євробачення-2025. За його підсумками було обрано 10 країн, які представлять свої номери в гранд-фіналі вже в суботу, 17 травня.

Фіналістів оголошували в довільному порядку, а не за кількістю отриманих голосів. Так 17 травня виступлять - Албанія, Норвегія, Швеція, Ісландія, Нідерланди, Польща, Сан-Марино, Естонія, Португалія та Україна.

відео дня

Після оголошення фіналістів відбулося жеребкування, під час якого визначилося, в якій частині гранд-фіналу виступатимуть конкурсанти. У першій половині опинилися Ісландія, Іспанія та Україна, у другій - Албанія, Португалія та Швейцарія.

Що ж до Естонії, Італії, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Сан-Марино та Швеції, то їхні виступи у фіналі Євробачення-2025 визначатимуть продюсери конкурсу. Також пізніше вони визначать, під якими номерами виступатимуть усі країни-учасниці.

Порядок виступів у фіналі Євробачення-2025
Порядок виступів у фіналі Євробачення-2025 / eurovisionworld.com

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Євробачення-2025 - останні новини:

Раніше Главред розповідав, про що пісня "Bird of Pray", з якою переможці Нацвідбору-2025, український гурт Ziferblat, виступлять у гранд-фіналі Євробачення 2025 року.

Також український гурт Ziferblat жорстко відреагував на запитання про війну в Україні. У колективу некоректно поцікавилися, чи дає їм на Євробаченні переваги трагедія в нашій країні.

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Євробачення-2025

Євробачення-2025 - 69-ий міжнародний музичний конкурс, який відбудеться у Швейцарії. Переможцем 2024-го року стали швейцарські артисти Nemo, які й "привезли" змагання додому. Конкурс відбудеться в Базелі 13, 15 і 17 травня. На Євробаченні-2025 за підсумками Національного відбору Україну представить гурт Ziferblat із піснею Bird of Pray.

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