Євробачення-2025: коли у фіналі виступить Україна 17 травня

Коротко:
- Україна пройшла до гранд-фіналу Євробачення-2025
- Після першого півфіналу стало відомо, у якій частині фіналу виступить Україна та її конкуренти
13 травня в Базелі відбувся перший півфінал Євробачення-2025. За його підсумками було обрано 10 країн, які представлять свої номери в гранд-фіналі вже в суботу, 17 травня.
Фіналістів оголошували в довільному порядку, а не за кількістю отриманих голосів. Так 17 травня виступлять - Албанія, Норвегія, Швеція, Ісландія, Нідерланди, Польща, Сан-Марино, Естонія, Португалія та Україна.
Після оголошення фіналістів відбулося жеребкування, під час якого визначилося, в якій частині гранд-фіналу виступатимуть конкурсанти. У першій половині опинилися Ісландія, Іспанія та Україна, у другій - Албанія, Португалія та Швейцарія.
Що ж до Естонії, Італії, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Сан-Марино та Швеції, то їхні виступи у фіналі Євробачення-2025 визначатимуть продюсери конкурсу. Також пізніше вони визначать, під якими номерами виступатимуть усі країни-учасниці.
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Євробачення-2025 - останні новини:
Раніше Главред розповідав, про що пісня "Bird of Pray", з якою переможці Нацвідбору-2025, український гурт Ziferblat, виступлять у гранд-фіналі Євробачення 2025 року.
Також український гурт Ziferblat жорстко відреагував на запитання про війну в Україні. У колективу некоректно поцікавилися, чи дає їм на Євробаченні переваги трагедія в нашій країні.
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Євробачення-2025
Євробачення-2025 - 69-ий міжнародний музичний конкурс, який відбудеться у Швейцарії. Переможцем 2024-го року стали швейцарські артисти Nemo, які й "привезли" змагання додому. Конкурс відбудеться в Базелі 13, 15 і 17 травня. На Євробаченні-2025 за підсумками Національного відбору Україну представить гурт Ziferblat із піснею Bird of Pray.
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