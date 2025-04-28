MOLODI розповіли, що з ними зробив Нацвідбір Євробачення

Молоді виконавці поділилися своїми планами на майбутнє та як пережили Нацвідбір.

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MOLODİ поділилися планами на Євробачення / Колаж Главред, фото пресслужби

Коротко:

Як поставилися до рішення журі артисти

Що вони планують на майбутнє

Солісти українського гурту MOLODİ розповіли Главреду про те, як вони прожили свій досвід Нацвідбору Євробачення, а також про те, чи збираються вони ще раз спробувати свої сили.

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За словами солістів гурту Івана та Кирила, це був дуже сильний досвід - від повного виснаження під час підготовки, через емоційне вигорання після виступу, до поступової ейфорії, що зрозуміли: виступ справді відгукнувся людям.

"Ми відчули, що знайшли своїх слухачів. Їх стає все більше і більше. Ми продовжуємо працювати і не збираємося зупинятися", - розповіли артисти.

Гурт MOLODI - Іван та Кирило / Фото пресслужби гурту

За словами музикантів, вони згодні з тими оцінками, які отримали від журі. "Так, ми, звісно, очікували вищих балів. Але для нас це скоріше мотивація, ніж розчарування. Ми постійно працюємо над собою, багато займаємося самоаналізом. І коли тебе оцінюють такі професіонали - це шанс ще точніше побачити свої слабкі місця і пропрацювати їх", - додають вони.

Гурт MOLODI - Іван та Кирило / Фото пресслужби гурту

Солісти гурту MOLODİ також додали, що перемога на Нацвідборі чи навіть на Євробаченні ніколи не була саме мрією. "Коли ми тільки починали шлях на відборі, у нас було бажання взяти участь, розповісти свою історію, донести свою музику. Але поступово це перетворилося на мету. Не мрію, а чітку мету, до якої ми почали йти. Що ближчим був сам Нацвідбір, то сильнішим ставало бажання перемогти. Це було щиро, не заради піару. Ми розуміли, навіщо це нам - щоб звучати голосніше, щоб нас почули не тільки в Україні, а й за її межами", - розповідають вони.

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Раніше Главред розповідав, про що пісня "Bird of Pray", з якою переможці Нацвідбору-2025, український гурт Ziferblat, поїдуть на Євробачення в Базель у травні.

Також відомий музикант Міша Крупін зізнався, де служить після добровільної мобілізації. Артист уже пройшов базову військову підготовку і приступив до виконання бойових завдань.

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