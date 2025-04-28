MOLODI розповіли, що з ними зробив Нацвідбір Євробачення

Коротко:
- Як поставилися до рішення журі артисти
- Що вони планують на майбутнє
Солісти українського гурту MOLODİ розповіли Главреду про те, як вони прожили свій досвід Нацвідбору Євробачення, а також про те, чи збираються вони ще раз спробувати свої сили.
За словами солістів гурту Івана та Кирила, це був дуже сильний досвід - від повного виснаження під час підготовки, через емоційне вигорання після виступу, до поступової ейфорії, що зрозуміли: виступ справді відгукнувся людям.
"Ми відчули, що знайшли своїх слухачів. Їх стає все більше і більше. Ми продовжуємо працювати і не збираємося зупинятися", - розповіли артисти.
За словами музикантів, вони згодні з тими оцінками, які отримали від журі. "Так, ми, звісно, очікували вищих балів. Але для нас це скоріше мотивація, ніж розчарування. Ми постійно працюємо над собою, багато займаємося самоаналізом. І коли тебе оцінюють такі професіонали - це шанс ще точніше побачити свої слабкі місця і пропрацювати їх", - додають вони.
Солісти гурту MOLODİ також додали, що перемога на Нацвідборі чи навіть на Євробаченні ніколи не була саме мрією. "Коли ми тільки починали шлях на відборі, у нас було бажання взяти участь, розповісти свою історію, донести свою музику. Але поступово це перетворилося на мету. Не мрію, а чітку мету, до якої ми почали йти. Що ближчим був сам Нацвідбір, то сильнішим ставало бажання перемогти. Це було щиро, не заради піару. Ми розуміли, навіщо це нам - щоб звучати голосніше, щоб нас почули не тільки в Україні, а й за її межами", - розповідають вони.
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