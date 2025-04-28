Євробачення-2025: Україна опиниться серед найкращих за прогнозами букмекерів

Перемогу на Євробаченні здобуде рекордсмен конкурсу, але й Україна продовжить тримати і свій унікальний рекорд.

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Ziferblat на Євробаченні-2025 - яке місце займе гурт / колаж: Главред, фото: instagram.com/ziferblat_band, instagram.com/eurovision

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Яке місце Україна посяде на Євробаченні цього року

До першого півфіналу конкурсу Євробачення-2025, на якому гурт Ziferblat представить нашу країну, залишилося всього два тижні. Єврофани з усього світу затамували подих у передчутті свята музики.

Тим часом букмекери, схоже, остаточно утвердилися в думці, кому дістанеться перемога, хто пройде до фіналу, та які місця там займе. Так кришталевий мікрофон, за прогнозами, вже увосьме відвезе додому Швеція. До фіналу, крім країн-господині Швейцарії та країн Великої п'ятірки, пройдуть - Швеція, Нідерланди, Естонія, Україна, Албанія, Норвегія, Польща, Кіпр, Бельгія і Сан-Марино (перший півфінал), і Фінляндія, Австрія, Ізраїль, Мальта, Чехія, Греція, Литва, Австралія, Люксембург і Сербія (другий півфінал).

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Україна вибула з топ-10 потенційних переможців ще минулого тижня - наші учасники закріпилися на 11 місці. Однак у фіналі Ziferblat пророкують із 55% вірогідності 7 місце (таке саме, як і в Тіни Кароль у 2006 році в Афінах - прим. редактора). Гурт також утримає унікальний рекорд зі стовідсоткового входження до фіналу, який належить нашій країні.

Хто пройде до фіналу Євробачення-2025 / колаж: Главред, фото: eurovisionworld.com

Яке місце Україна посяде на Євробаченні-2025 / eurovisionworld.com

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Євробачення-2025 - останні новини:

Раніше Главред розповідав, про що пісня "Bird of Pray", з якою переможці Нацвідбору-2025, український гурт Ziferblat, поїдуть на Євробачення в Базель у травні.

Також Тіна Кароль, яка брала участь у Євробаченні 2006 року і була музичним продюсером Національного відбору 2025-го, розкрила умови, за яких готова знову поїхати на Євробачення від України.

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Євробачення-2025 Євробачення-2025 - 69-ий міжнародний музичний конкурс, який відбудеться у Швейцарії. Переможцем 2024-го року стали швейцарські артисти Nemo, які й "привезли" змагання додому. Конкурс відбудеться в Базелі 13, 15 і 17 травня. На Євробаченні-2025 за підсумками Національного відбору Україну представить гурт Ziferblat із піснею Bird of Pray.

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