Євробачення 2025 - де дивитися перший півфінал

Уже сьогодні, 13 травня, у першому півфіналі виступлять представники від України - гурт Ziferblat.

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Де дивитися Перший півфінал Євробачення 2025 - виступ України / Колаж Главред, фото Суспільне, скріншот

Коротко:

Де можна подивитися Євробачення 2025

Коли виступить Україна

Уже сьогодні, 13 травня відбудеться перша частина довгоочікуваної події - перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення - 2025. Як завжди, перед великим фіналом 17 травня, на учасників чекає відповідальний крок, а саме їм належить пройти ще два півфінали.

Перший півфінал Євробачення 2025 особливо важливий для України, адже сьогодні виступатиме український гурт Ziferblat.

відео дня

Сьогодні відбудеться перший півфінал Євробачення 2025 / Фото Суспільне, скріншот

Трансляції на європейських сайтах розпочнуться о 22:00 за київським часом. Наживо подивитися конкурс можна в прямому ефірі на:

Гурт Ziferblat, представники України на Євробаченні-2025, виступатиме з піснею "Bird of Pray" у першому півфіналі, 13 травня, під п'ятим номером. Їхніми конкурентами за місце в гранд-фіналі стануть конкурсанти з Ісландії, Польщі, Словенії, Естонії, Швеції, Португалії, Норвегії, Бельгії, Азербайджану, Сан-Марино, Албанії, Нідерландів, Хорватії та Кіпру.

Сьогодні відбудеться перший півфінал Євробачення 2025 / Фото Суспільне, скріншот

Іспанія та Італія, країни Великої П'ятірки, і Швейцарія, країна-господиня цьогорічного Євробачення, проходять у фінал автоматично, поза конкурсом.

Сьогодні відбудеться перший півфінал Євробачення 2025 / Фото Суспільне, скріншот

Другий півфінал можна буде подивитися 15 травня, у четвер. А гранд фінал відбудеться в суботу, 17 травня.

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Євробачення, Україна на Євробаченні / інфографіка: Главред

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Раніше Главред розповідав, про що пісня "Bird of Pray", з якою переможці Нацвідбору-2025, український гурт Ziferblat, поїдуть на Євробачення до Базеля в травні.

Повну інформацію про те, як пройде Євробачення 2025, хто вестиме його, а також про те, хто представлятиме і коментуватиме результати України - можна дізнатися тут.

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