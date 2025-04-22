Дружина Тараса Тополі зізналася, чи готова стати першою леді України

ЕксAlyosha розповіла про плани чоловіка.

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Олена Тополя новини - Альоша висловилася про кар'єру чоловіка в політиці / колаж: Главред, фото: instagram.com/alyoshasinger

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Олена Тополя повідомляє, що її зірковий чоловік у політику не збирається

Це його рішення її радує, оскільки політичні перспективи не до душі артистці

Українська співачка Олена Тополя (в минулому виступала під псевдонімом Alyosha) прокоментувала політичні амбіції свого чоловіка - фронтмена гурту Антитіла Тараса Тополі. В інтерв'ю для Люкс ФМ артистка зізналася, що час від часу це питання спливає на сімейних обговореннях.

При цьому вона зазначає, що її обранець, маючи активну громадянську позицію та будучи воїном ЗСУ, переконує Олену, на її величезне полегшення, що у велику політику він поки що не збирається. Це заспокоює співачку, адже ймовірність політичної кар'єри Тараса її дуже лякає.

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"Я постійно запитую, тому що я боюся дуже цього. Я і так не встигаю нічого. Просто. Я просто не потягну, якщо ще більше буде задач. Дуже багато планів, які хочеться реалізовувати", - каже Олена Тополя.

Також на запитання, чи готова вона стати першою леді України, співачка відповіла категорично: "Ні, будь ласка, ні".

Олена Тополя новини - Альоша висловилася про кар'єру чоловіка в політиці / Скриншот YouTube

Влітку 2025 року Тарас і Олена Тополя відсвяткують 12-ту річницю весілля. пара музикантів разом виховує трьох дітей: синів Романа (2013) та Марка (2015) і доньку Марію (2020).

Тарас та Олена Тополя з дітьми / instagram.com/alyoshasinger

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Хто така Alyosha? Alyosha - українська співачка, композиторка та авторка пісень. З піснею Sweet People представляла Україну на 55-му конкурсі "Євробачення" в Осло, де посіла десяте місце, набравши у фіналі 108 балів.

Багаторазова лауреатка, номінантка і переможниця українських національних музичних премій "Золота жар-птиця", YUNA, M1 Music Awards. Її пісні три роки поспіль (2017-2019) обирали найкращими піснями року в рамках української музичної премії "Музична платформа".

З осені 2023 року замість псевдоніма Alyosha стала виступати під ім'ям Олена Тополя.

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