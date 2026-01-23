"Багато сміття": Злату Огневич обурили росіяни за кордоном

Ви дізнаєтеся:
- Злата Огневич відвідала В'єтнам
- Що її обурило
Українська співачка Злата Огневич вирішила провести зимову відпустку в екзотичній південноазіатській країні В'єтнам. Однак відпочинок у артистки не вдався, і вона розповіла про неприємний досвід у Threads.
За словами Огневич, туристичні райони В'єтнаму заполонені громадянами країни-агресора, що дуже сильно псувало їй відпочинок. Співачку сильно дратувала російська мова на острові Фукуок, і вона навіть порівняла туристів з РФ з всюдисущим в'єтнамським сміттям.
"На вулицях теж було багато сміття, воно ходило ногами, саме тут його концентрація оверсайз. Таке всім відоме сміття з держави-терориста, і це теж тригерило неймовірно", — написала артистка.
Шанувальники пояснили їй, що росіяни, як і українці, користуються безвізовим режимом з В'єтнамом, а з РФ літають прямі рейси в цю країну. Саме тому дуже багато громадян країни-агресора вирушають на відпочинок до Азії.
Злату також обурила кількість відходів, які викидаються в океан. Співачці було боляче спостерігати, наскільки люди не цінують природу в цій країні, і вона закликала сортувати сміття.
"Від кількості побаченого сміття в океані стало боляче на фізичному рівні, соромно бути людиною... Настільки мене це тригерить. Продовжую сортувати сміття і вас закликаю", — попросила Огневич.
Про особу: Злата Огневич
Злата Огневич – українська співачка і політик, заслужена артистка АР Крим. Представник України на 58-му пісенному конкурсі "Євробачення", на якому посіла 3 місце. Народний депутат України VIII скликання від Радикальної партії Олега Ляшка.
