"Багато сміття": Злату Огневич обурили росіяни за кордоном

Христина Трохимчук
23 січня 2026, 16:27
Співачці зіпсували відпочинок в екзотичній країні.
Де відпочиває Злата Огневич
Де відпочиває Злата Огневич / колаж: Главред, фото: instagram.com, Злата Огневич

Ви дізнаєтеся:

  • Злата Огневич відвідала В'єтнам
  • Що її обурило

Українська співачка Злата Огневич вирішила провести зимову відпустку в екзотичній південноазіатській країні В'єтнам. Однак відпочинок у артистки не вдався, і вона розповіла про неприємний досвід у Threads.

За словами Огневич, туристичні райони В'єтнаму заполонені громадянами країни-агресора, що дуже сильно псувало їй відпочинок. Співачку сильно дратувала російська мова на острові Фукуок, і вона навіть порівняла туристів з РФ з всюдисущим в'єтнамським сміттям.

Злата Огневич про росіян
Злата Огневич про росіян / фото: instagram.com, Злата Огневич

"На вулицях теж було багато сміття, воно ходило ногами, саме тут його концентрація оверсайз. Таке всім відоме сміття з держави-терориста, і це теж тригерило неймовірно", — написала артистка.

Шанувальники пояснили їй, що росіяни, як і українці, користуються безвізовим режимом з В'єтнамом, а з РФ літають прямі рейси в цю країну. Саме тому дуже багато громадян країни-агресора вирушають на відпочинок до Азії.

Злата Огневич у В'єтнамі
Злата Огневич у В'єтнамі / фото: instagram.com, Злата Огневич

Злату також обурила кількість відходів, які викидаються в океан. Співачці було боляче спостерігати, наскільки люди не цінують природу в цій країні, і вона закликала сортувати сміття.

"Від кількості побаченого сміття в океані стало боляче на фізичному рівні, соромно бути людиною... Настільки мене це тригерить. Продовжую сортувати сміття і вас закликаю", — попросила Огневич.

Злата Огневич
Злата Огнєвич / інфографіка: Главред
Злата Огнєвіч
Злата Огнєвіч / інфографіка: Главред

Про особу: Злата Огневич

Злата Огневич – українська співачка і політик, заслужена артистка АР Крим. Представник України на 58-му пісенному конкурсі "Євробачення", на якому посіла 3 місце. Народний депутат України VIII скликання від Радикальної партії Олега Ляшка.

