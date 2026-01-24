Наташа Корольова вирішила долю матері, яка підтримала Україну — деталі

Ви дізнаєтеся:
Російська співачка Наташа Корольова, яка родом з України, але мовчить про терористичне вторгнення РФ, вирішила розібратися зі своєю матір'ю, яка живе в США. Як повідомляють російські Telegram-канали, у артистки з'явилася ідея забрати Людмилу Поривай до Росії.
Корольова демонструвала в соцмережах, що поїхала в Маямі шукати високі вібрації на гонг-медитаціях. Однак виявилося, що це не єдина причина візиту зрадниці в США. Вона вирішила переконати матір поїхати разом з нею в РФ.
"Наташа вже давно хоче забрати маму до себе. Людочка начебто і не була проти. А тепер каже, що вона в Росії зачахне. Мовляв, там і холодно, і люди не такі привітні", — повідомили інсайдери.
За повідомленнями близьких до сім'ї Наташі, Людмила Поривай не поспішає їхати з дочкою в країну-агресор, оскільки не розраховує на теплий прийом. Раніше мати зрадниці публічно підтримувала Україну і навіть приходила на концерт Ірини Білик в Маямі в кольорах українського прапора, де зі сцени висловила слова співчуття співвітчизникам. Крім того, Людмила не зійшлася характерами зі своїм зятем.
"Та й у зятя характер складний. Загалом, мінусів від переїзду більше, ніж плюсів. Не знаю, чи вийде у доньки переконати її", — повідомила подруга Поривай.
Про особу: Наташа Корольова
Наташа Корольова - естрадна співачка, народилася і виросла в Києві. Свою кар'єру розпочала завдяки російському композитору Ігорю Ніколаєву.
12 жовтня 2016 року Служба безпеки України (СБУ) заборонила Наташі Корольовій в'їзд до країни на 5 років. З 23 січня 2022 року Корольовій заборонено в'їзд до Литви строком на 5 років через концерти в окупованому Росією Криму.
