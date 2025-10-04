Його матеріали змінювали країну: різко не стало відомого українського журналіста

За попередніми даними, причиною смерті стала зупинка серця.

Не стало журналіста Шалайського / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, фейсбук Шалайського

У суботу, 4 жовтня, стало відомо про смерть відомого українського журналіста, головного редактора антикорупційного проєкту "Наші гроші" Олексія Шалайського. Про трагічну подію повідомив його колега та друг Сергій Сироватка, посилаючись на слова дружини журналіста.

За кілька днів до цього команда "Наших грошей" планувала запуск нового медіапроєкту.

"Олекса Шалайський помер. Щойно говорив із його дружиною. Серце", - написав Сироватка. відео дня

Олексій Шалайський - кар’єра та внесок у журналістику

Олексій Шалайський розпочав свій професійний шлях ще у 1980-х роках, працюючи у студентській газеті. Згодом він писав для львівської газети "Ратуша", журналу "ПіК", а також для онлайн-видань ForUm, ProUA і "Дзеркало тижня".

Найбільшу відомість журналіст отримав після створення разом із Юрієм Ніколовим інтернет-видання "Наші гроші", яке займалося викриттям корупції у владних структурах.

Одним із найгучніших розслідувань редакції став матеріал про так звані "Вишки Бойка", бурові платформи в Чорному морі, закупівля яких супроводжувалася масштабними фінансовими махінаціями.

За свою професійну діяльність Шалайський був нагороджений премією імені Олександра Кривенка "За поступ у журналістиці". Колеги та читачі називали його одним із найпринциповіших і найавторитетніших журналістів-антикорупціонерів України.

Більше важливих новин:

