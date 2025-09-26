Єдиний відомий випадок: дружина Павліка розкрила діагноз сина зірки

Катерина Реп'яхова пояснила, що справа в унікальній мутації.

Віктор Павлік, Катерина Реп'яхова / колаж: Главред, фото: instagram.com, Катерина Реп'яхова

Ви дізнаєтесь:

Що сталось з сином Віктора Павліка

Яке лікування він отримує

Дружина легендарного українського співака Віктора Павліка відверто розповіла у своєму Instagram, з якими проблемами зі здоров'ями бореться їхній син Михайло. Малюку поставили рідкісний діагноз, який робить його унікальним у світі.

Катерина Реп'яхова відповіла на питання прихильників щодо успіхів терапії Михасика та розкрила, що саме спричиняє проблеми у розвитку сина зірки. За словами дружини Павліка, у дитини знайшли рідкісну генетичну мутацію, яка впливає на передачу сигналів у мозку.

Михайло Павлік - діагноз / фото: instagram.com, Катерина Реп'яхова

"У Михасика виявлено дуже рідкісну генетичну зміну, яка впливає на передачу сигналів у мозку. Існують загальні діагнози, як-от РАС, але наш випадок відрізняється тим, що є конкретний механізм — поломка в певному гені. Тому існує цільова терапія, яка не просто допомагає ззовні, а забезпечує мозок тим, чого йому не вистачає для правильної роботи", – розповіла Реп’яхова.

Катерина зізналась, що для покращення стану сина вони з Віктором наважились на індивідуальну терапію, адже випадок Михайла унікальний у світі.

Михайло Павлік - генетична мутація / фото: instagram.com, Катерина Реп'яхова

"Зараз у світі описано приблизно 60-70 людей із мутаціями одного рідкісного типу. Але саме в нашому випадку, де мутація знаходиться на "шві" гена, подібний випадок наразі відомий лише один – наш Михасик. Тому терапія, яку ми використовуємо, дуже специфічна і індивідуальна", – пояснила Катерина.

Що сталось з сином Віктора Павліка

Михайлик не є нормотиповою дитиною та поки що не розмовляє через затримку психомовленнєвого розвитку. Коли хлопчику виповнилося три роки, батьки не помічали жодного прогресу, хоча постійно приділяли йому увагу та займались розвитком.

Віктор Павлік з дружиною та сином Михайлом / фото: instagram.com, Катерина Реп'яхова

Раніше Катерина Реп'яхова навіть проходила ДНК-тест, аби з’ясувати можливі причини затримки мовлення у сина. Лікар-невролог, до якої Катерина вже зверталася раніше, запевнила, що спадкових захворювань у хлопчика не виявлено.

Віктор Павлік / інфографіка: Главред

Про персону: Віктор Павлік Віктор Франкович Павлик - відомий український співак, гітарист і композитор. Колишній лідер гурту "Анна-Марія". Народний артист України (2015), повідомляє "Вікіпедія".

