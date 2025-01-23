Загрожує 24 роки в'язниці: чоловіка Ріанни судять за постріли в людину

Чотири роки тому Asap Rocky в запалі сварки вистрілив у свого (вже колишнього) друга.

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Asap Rocky після перестрілки загрожує 24 роки у в'язниці / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Asap Rocky у 2021 році кілька разів вистрілив в Asap Relli

Якщо провину коханого Ріанни буде доведено, він може сісти до в'язниці на 24 роки

У середу 22 січня в Лос-Анджелесі розпочалося слухання у справі про збройний напад Asap Rocky (Ракім Ателастон Маєрс), репера та партнера співачки Ріанни, на його товариша Asap Relli (Терелл Ефрон), повідомляє ABC News. 2021 року між друзями виникла сварка, яка нібито переросла в перестрілку біля одного з готелів Голлівуду.

Потерпілий стверджує, що Маєрс здійснив три-чотири постріли з напівавтоматичної вогнепальної зброї в його бік - кулі подряпали кісточки на одній із рук Ефрона.

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На попередніх слуханнях прокурор пропонував Рокі угоду: визнати один із пунктів обвинувачення в обмін на сім років умовного терміну, три - випробувального і півроку ув'язнення. Адвокат репера угоду відхилив.

Наразі Asap Rocky загрожує до 24 років тюремного ув'язнення, якщо його вину буде доведено. Свою провину партнер Ріанни заперечує, а його адвокат активно працює зі свідками і версією про те, що зброя у руках артиста була не напівавтоматичною, а стартовою.

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Раніше Главред розповідав, що британський актор, який зіграв Відьмака і Супермена, Генрі Кавілл вперше став батьком. Разом із коханою, яка подарувала йому дитину, він потрапив в об'єктиви папараці.

Також стало відомо, що під час пожеж у Лос-Анджелесі Брюс Вілліс уперше за три роки вийшов у світ. "Міцний горішок" уникає публічності через важку хворобу.

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Хто така Ріанна Ріанна - популярна барбадоська співачка, акторка, музична продюсерка, модна дизайнерка та філантропка. За інформацією Вікіпедії, Ріанна є одним із найбільш продаваних артистів усіх часів унаслідок продажу понад 20 мільйонів копій альбомів і 60 мільйонів синглів. Вона наймолодша співачка в історії Billboard, якій вдалося чотирнадцять разів очолити чарт Billboard Hot 100. Володарка 9 "Греммі".

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