Упіймала "павучка": Демі Мур приписують роман із відомою голлівудською зіркою

Американська акторка Демі Мур - офіційно холостячка з 2013 року. За її плечима два розірваних шлюби, кілька невдалих заручин і стосунків, і сьогодні вона, здається, в повній гармонії сама з собою.
Утім, гарячій брюнетці, яка колись підкорила Брюса Вілліса, і в її елегантні 62 приписують різноманітні романи. Приміром, нещодавно "здобиччю" Мур став молодший на 21 рік американський і британський актор Ендрю Гарфілд ("З міркувань совісті", "Соціальна мережа", "Дихай", "Нова Людина-павук").
Як повідомляє видання Daily Mail, чутки про їхні романтичні стосунки з'явилися після того, як Демі та Ендрю зняли за лаштунками Золотого глобуса - Мур ніжно тримала Гарфілда за руки, поки той щось вкрадливо розповідав їй.
Інше джерело повідомляє, що акторів уже встигли помітити на спільному відпочинку в резиденції Мур, хоча обидва артисти поки зберігають абсолютне мовчання щодо чуток про їхній роман.
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Ендрю Гарфілд ніколи не був одружений і завжди вирізнявся скритністю, коли справа стосувалася його особистого життя. Відомо, що в актора були стосунки з акторками Еммою Стоун і Ешлінг Бі, співачкою Ритою Орою і моделлю Аліссою Міллер.
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Раніше Главред розповідав, що британський актор, який зіграв Відьмака і Супермена, Генрі Кавілл вперше став батьком. Разом із коханою, яка подарувала йому дитину, він потрапив в об'єктиви папараці.
Також стало відомо, що під час пожеж у Лос-Анджелесі Брюс Вілліс уперше за три роки вийшов у світ. "Міцний горішок" уникає публічності через важку хворобу.
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Хто така Демі Мур?
Демі Мур - американська акторка, модель. Найуспішніші фільми за участю Мур - "Привид", "Стриптиз", "Солдат Джейн", "Якби стіни могли говорити". Колишня дружина акторів Брюса Вілліса (1987-2000) і Ештона Кутчера (2005-2013).
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