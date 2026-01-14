У Росії помер популярний актор, зірка серіалу 'Каменська'

Ігорю Золотовицькому було 64 роки на момент смерті. Він помер у лікарні.

https://glavred.net/starnews/v-rossii-skonchalsya-populyarnyy-akter-zvezda-seriala-kamenskaya-10732112.html Посилання скопійоване

Помер російський актор Ігор Золотовицький / Колаж Главред, фото Вікіпедія

Коротко:

Від чого помер Золотовицький

Хто повідомив про смерть актора

У терористичній Росії стало відомо про смерть актора і режисера Ігоря Золотовицького.

Як повідомляють російські пропагандистські ЗМІ, на момент смерті Золотовицькому було 64 роки.

відео дня

Пропагандисти відзначають, що Золотовицький викладав і обіймав посаду ректора школи-студії МХАТ. На рахунку Золотовицького десятки робіт у кіно та серіалах. Найвідоміші проекти за його участю — "Серце капітана Немова", "Конвалія Срібляста", "Найкрасивіша", "Каменська" та багато інших.

В останні місяці життя Ігор Золотовицький боровся з онкологічним захворюванням. Саме онкологію і називають причиною смерті. Відомо, що помер актор у лікарні.

Золотовицький про війну

Про позицію Ігоря Золотовицького щодо війни в Україні нічого не відомо. Також він не був включений до бази злочинців "Миротворець".

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Раніше Главред розповідав, що російська гумористка і колишня дружина клоуна-путініста Євгена Петросяна Олена Степаненко майже вісім років відновлювалася після ганебного розлучення - від неї комік пішов до Тетяни Брухунової, яка молодша за нього удвічі. Зараз, за чутками, Степаненко знайшла собі "хлопчика-іграшку".

Раніше також український актор і ведучий Олександр Ярема розповів про один з найстрашніших епізодів у його житті. Він стосується окупації, в якій артисту і його близьким довелося провести 10 днів.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Ігор Золотовицький Ігор Золотовицький - російський актор театру і кіно, театральний педагог і режисер, відомий багаторічною роботою в Московському художньому театрі імені А. П. Чехова і активною діяльністю в сфері театральної освіти. У кіно і на телебаченні Золотовицький знімався рідше, ніж грав у театрі, проте його екранні роботи запам'яталися глядачам.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред