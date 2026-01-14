У Росії помер популярний актор, зірка серіалу 'Каменська'

Коротко:
- Від чого помер Золотовицький
- Хто повідомив про смерть актора
У терористичній Росії стало відомо про смерть актора і режисера Ігоря Золотовицького.
Як повідомляють російські пропагандистські ЗМІ, на момент смерті Золотовицькому було 64 роки.
Пропагандисти відзначають, що Золотовицький викладав і обіймав посаду ректора школи-студії МХАТ. На рахунку Золотовицького десятки робіт у кіно та серіалах. Найвідоміші проекти за його участю — "Серце капітана Немова", "Конвалія Срібляста", "Найкрасивіша", "Каменська" та багато інших.
В останні місяці життя Ігор Золотовицький боровся з онкологічним захворюванням. Саме онкологію і називають причиною смерті. Відомо, що помер актор у лікарні.
Золотовицький про війну
Про позицію Ігоря Золотовицького щодо війни в Україні нічого не відомо. Також він не був включений до бази злочинців "Миротворець".
Про особу: Ігор Золотовицький
Ігор Золотовицький - російський актор театру і кіно, театральний педагог і режисер, відомий багаторічною роботою в Московському художньому театрі імені А. П. Чехова і активною діяльністю в сфері театральної освіти. У кіно і на телебаченні Золотовицький знімався рідше, ніж грав у театрі, проте його екранні роботи запам'яталися глядачам.
