Дрон влучив у житловий комплекс Ксенії Мішиної: що відомо

Українська актриса опублікувала жахливі кадри чергової української трагедії.

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Ксенія Мішина пережила напад на її ЖК / Скріншот Instagram/misha.k.ua

Коротко:

Що сталося з Ксенією Мішиною

Куди влучив дрон

Українська актриса Ксенія Мішина, яка нещодавнопошкодила свій новий преміальний автомобіль, повідомила, що 12 жовтня, під час чергової атаки терористичної Росії на Київ, у її житловий комплекс влетів дрон.

Про це артистка повідомила на своїй сторінці в Instagram.

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"Мій житловий комплекс. Підскочила аж до стелі", - розповіла актриса.

Ксенія Мішина поділилася жахливими кадрами / Фото instagram.com/misha.k.ua

Вона також показала кадри того, що наробив дрон у дворі її житлового комплексу.

Ксенія Мішина поділилася жахливими кадрами / Фото instagram.com/misha.k.ua

"Колись такі кадри здавалися б кінцем світу. Але це в моїх очах, у моєму телефоні, у моєму дворі. І ця жахлива трагедія, яку ми мусимо сприймати", - написала актриса.

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Про особу: Ксенія Мішина Ксенія Мішина - українська актриса та телеведуча. Найвідоміші ролі: Камілла в серіалі "Спокуса" та Лідія Шефер у "Крепостному". Була головною героїнею першого сезону романтичного реаліті-шоу "Холостячка" (2020). Переможниця проєкту "Танці з зірками-6".

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