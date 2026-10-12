Дрон влучив у житловий комплекс Ксенії Мішиної: що відомо

Коротко:
- Що сталося з Ксенією Мішиною
- Куди влучив дрон
Українська актриса Ксенія Мішина, яка нещодавнопошкодила свій новий преміальний автомобіль, повідомила, що 12 жовтня, під час чергової атаки терористичної Росії на Київ, у її житловий комплекс влетів дрон.
Про це артистка повідомила на своїй сторінці в Instagram.
"Мій житловий комплекс. Підскочила аж до стелі", - розповіла актриса.
Вона також показала кадри того, що наробив дрон у дворі її житлового комплексу.
"Колись такі кадри здавалися б кінцем світу. Але це в моїх очах, у моєму телефоні, у моєму дворі. І ця жахлива трагедія, яку ми мусимо сприймати", - написала актриса.
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Про особу: Ксенія Мішина
Ксенія Мішина - українська актриса та телеведуча. Найвідоміші ролі: Камілла в серіалі "Спокуса" та Лідія Шефер у "Крепостному". Була головною героїнею першого сезону романтичного реаліті-шоу "Холостячка" (2020). Переможниця проєкту "Танці з зірками-6".
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