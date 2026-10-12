Потрібен Кондратюк: продюсер розповів, що завадило кар’єрі Козловського

Коротко:
- У чому Лісиця вбачає провал Козловського
- Як на цю ситуацію могла вплинути співпраця з Кондратюком
Український музичний продюсер Вадим Лисиця порівняв кар’єри Віталія Козловського та Олега Винника й пояснив, чому, на його думку, виконавцям стало складніше утримувати колишні позиції в шоу-бізнесі.
Як він розповів в інтерв’ю oboz.ua, головну причину він вбачає не лише в обставинах останніх років, а й у стосунках артистів із їхніми колишніми продюсерами.
За словами Лисиці, Козловському могло б допомогти примирення з Ігорем Кондратюком, з яким співак тривалий час конфліктував через співпрацю та права на пісні. Продюсер вважає, що відновлення професійних стосунків могло б відкрити артисту нові можливості для розвитку кар’єри.
"Віталію Козловському потрібен Ігор Васильович Кондратюк. Я Ігорю Васильовичу якось давно говорив про це: "Та помиріться вже й працюйте далі!" Але, бачите, цього не вийшло", - розповів Лисиця.
При цьому продюсер позитивно оцінює повернення старих хітів Козловського в музичний простір. Він зазначив, що пісні, як і раніше, знаходять відгук у слухачів, а якісна музика не втрачає актуальності з роками.
Зовсім інакше Лисиця пояснив зміни в кар’єрі Олега Винника. На його думку, важливу роль відіграло завершення співпраці співака з продюсером Олександром Горбенком, який займався практично всіма аспектами його професійної діяльності - від організації концертів і переговорів до роботи команди.
"Горбенко, по суті, і зробив з нікому не відомого артиста Олега Винника того, кого знала вся країна. І коли їхня співпраця закінчилася, цей корабель почав тонути", - заявив Лисиця.
Лисиця припустив, що навіть якби Вінник залишився в Україні, йому все одно було б важко зберегти колишній рівень популярності. Війна, за його словами, стала скоріше каталізатором процесів, що вже розпочалися.
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Про особу: Віталій Козловський
Віталій Віталійович Козловський - український співак, Заслужений артист України (2009).
Співак має понад 50 нагород і премій, зокрема "Пісня року" (2005-2010), "Золота шарманка" (2007-2010), "Шлягер року" (2007–2010), отримав кілька нагород "Секс-символ", "Людина року", "Золотий грамофон", "Кришталевий мікрофон".
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