Потрібен Кондратюк: продюсер розповів, що завадило кар’єрі Козловського

Продюсер Лисиця пропонував Козловському та Кондратюку помиритися.

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Ігор Кондратюк та Віталій Козловський вже давно не співпрацюють / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ігор Кондратюк, Віталій Козловський

Коротко:

У чому Лісиця вбачає провал Козловського

Як на цю ситуацію могла вплинути співпраця з Кондратюком

Український музичний продюсер Вадим Лисиця порівняв кар’єри Віталія Козловського та Олега Винника й пояснив, чому, на його думку, виконавцям стало складніше утримувати колишні позиції в шоу-бізнесі.

Як він розповів в інтерв’ю oboz.ua, головну причину він вбачає не лише в обставинах останніх років, а й у стосунках артистів із їхніми колишніми продюсерами.

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За словами Лисиці, Козловському могло б допомогти примирення з Ігорем Кондратюком, з яким співак тривалий час конфліктував через співпрацю та права на пісні. Продюсер вважає, що відновлення професійних стосунків могло б відкрити артисту нові можливості для розвитку кар’єри.

Віталій Козловський довго не міг співати свої хіти / фото: instagram.com, Віталій Козловський

"Віталію Козловському потрібен Ігор Васильович Кондратюк. Я Ігорю Васильовичу якось давно говорив про це: "Та помиріться вже й працюйте далі!" Але, бачите, цього не вийшло", - розповів Лисиця.

При цьому продюсер позитивно оцінює повернення старих хітів Козловського в музичний простір. Він зазначив, що пісні, як і раніше, знаходять відгук у слухачів, а якісна музика не втрачає актуальності з роками.

Зовсім інакше Лисиця пояснив зміни в кар’єрі Олега Винника. На його думку, важливу роль відіграло завершення співпраці співака з продюсером Олександром Горбенком, який займався практично всіма аспектами його професійної діяльності - від організації концертів і переговорів до роботи команди.

Ігор Кондратюк був продюсером Козловського / Скріншот YouTube

"Горбенко, по суті, і зробив з нікому не відомого артиста Олега Винника того, кого знала вся країна. І коли їхня співпраця закінчилася, цей корабель почав тонути", - заявив Лисиця.

Лисиця припустив, що навіть якби Вінник залишився в Україні, йому все одно було б важко зберегти колишній рівень популярності. Війна, за його словами, стала скоріше каталізатором процесів, що вже розпочалися.

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Про особу: Віталій Козловський Віталій Віталійович Козловський - український співак, Заслужений артист України (2009). Співак має понад 50 нагород і премій, зокрема "Пісня року" (2005-2010), "Золота шарманка" (2007-2010), "Шлягер року" (2007–2010), отримав кілька нагород "Секс-символ", "Людина року", "Золотий грамофон", "Кришталевий мікрофон".

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