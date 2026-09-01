Дружина Козловського повідомила про важливе рішення щодо сина: "Вже такий дорослий"

Ви дізнаєтеся:
- Якою важливою подією поділилася родина Віталія Козловського
- У яких образах Юлія Бакуменко та Оскар вирушили до дитячого садка
Цього року 1 вересня стало особливим днем для сім'ї Віталія Козловського та Юлії Бакуменко. Вони вирішили, що Оскару час вперше піти до дитячого садка. Радісною новиною дружина артиста поділилася у своєму Instagram, опублікувавши святкове фото з сином.
На фото мама та хлопчик позують на вулиці в стильних традиційних вбраннях: Юлія обрала елегантну білу сукню-вишиванку і тримала букет соняшників, а Оскар був одягнений у білу вишиту сорочку, сірі штани та кросівки.
"З 1 вересня, наші діти! У Оскара перший день у дитячому садку", - підписала спільне фото дружина артиста.
Сам Віталій Козловський цього разу залишився за кадром і спільних знімків із сином не публікував.
Публікація викликала хвилю теплих привітань і добрих побажань від підписників.
"Дитсадок - чергова цікава сходинка у підготовці до дорослого життя... Нехай Оскару сподобається в дитсадку!"
"З 1 вересня, мої рідні! Цікавого дозвілля Оскару в садочку та всіляких всеосяжних радощів!"
"Як летить час! Оскар уже такий дорослий. У добру годину!"
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.
Останні новини шоу-бізнесу
Раніше Главред повідомляв, що переможець 10-го сезону шоу "Зважені та щасливі" В'ячеслав Грабовий пережив страшну втрату. Після тривалого мовчання він порушив тишу в соцмережах і подякував за підтримку після втрати близьких членів родини.
Також помер легендарний актор театру та кіно Леонід Марченко. Заслужений артист України, який зіграв у культовому фільмі "У бій ідуть одні "старики", помер на 88-му році життя, присвятивши понад шість десятиліть служінню мистецтву.
Читайте також:
- Переможець шоу "Зважені та щасливі" зв’язався з громадськістю після загибелі родини: він у лікарні
- "Відійшов у вічність": помер зірка фільму "У бій ідуть лише старі"
- "Не можу витримати цю дієту": Павло Зібров розсекретив свою вагу
Про персону: Віталій Козловський
Віталій Віталійович Козловський - український співак, Заслужений артист України (2009).
Співак має понад 50 нагород і премій, зокрема "Пісня року" (2005-2010), "Золота шарманка" (2007-2010), "Шлягер року" (2007–2010), отримав кілька нагород "Секс-символ", "Людина року", "Золотий грамофон", "Кришталевий мікрофон".
У червні 2023 року його мобілізували до складу Збройних сил України.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред