Дружина Козловського повідомила про важливе рішення щодо сина: "Вже такий дорослий"

Дружина відомого співака опублікувала зворушливі фотографії зі своїм сином у вишиванках з нагоди 1 вересня.

https://glavred.net/stars/zhena-kozlovskogo-soobshchila-o-vazhnom-reshenii-po-povodu-syna-uzhe-takoy-vzroslyy-10793207.html Посилання скопійоване

Віталій Козловський та Юлія Бакуменко з сином / колаж: Главред, фото: instagram.com, Юлія Бакуменко

Ви дізнаєтеся:

Якою важливою подією поділилася родина Віталія Козловського

У яких образах Юлія Бакуменко та Оскар вирушили до дитячого садка

Цього року 1 вересня стало особливим днем для сім'ї Віталія Козловського та Юлії Бакуменко. Вони вирішили, що Оскару час вперше піти до дитячого садка. Радісною новиною дружина артиста поділилася у своєму Instagram, опублікувавши святкове фото з сином.

На фото мама та хлопчик позують на вулиці в стильних традиційних вбраннях: Юлія обрала елегантну білу сукню-вишиванку і тримала букет соняшників, а Оскар був одягнений у білу вишиту сорочку, сірі штани та кросівки.

відео дня

Син Віталія Козловського пішов до дитячого садка / фото: instagram.com, Юлія Бакуменко

"З 1 вересня, наші діти! У Оскара перший день у дитячому садку", - підписала спільне фото дружина артиста.

Сам Віталій Козловський цього разу залишився за кадром і спільних знімків із сином не публікував.

Публікація викликала хвилю теплих привітань і добрих побажань від підписників.

Сім'я Віталія Козловського / фото: instagram.com, Віталій Козловський

"Дитсадок - чергова цікава сходинка у підготовці до дорослого життя... Нехай Оскару сподобається в дитсадку!"

"З 1 вересня, мої рідні! Цікавого дозвілля Оскару в садочку та всіляких всеосяжних радощів!"

"Як летить час! Оскар уже такий дорослий. У добру годину!"

Інфографіка, Козловський / Інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що переможець 10-го сезону шоу "Зважені та щасливі" В'ячеслав Грабовий пережив страшну втрату. Після тривалого мовчання він порушив тишу в соцмережах і подякував за підтримку після втрати близьких членів родини.

Також помер легендарний актор театру та кіно Леонід Марченко. Заслужений артист України, який зіграв у культовому фільмі "У бій ідуть одні "старики", помер на 88-му році життя, присвятивши понад шість десятиліть служінню мистецтву.

Читайте також:

Про персону: Віталій Козловський Віталій Віталійович Козловський - український співак, Заслужений артист України (2009). Співак має понад 50 нагород і премій, зокрема "Пісня року" (2005-2010), "Золота шарманка" (2007-2010), "Шлягер року" (2007–2010), отримав кілька нагород "Секс-символ", "Людина року", "Золотий грамофон", "Кришталевий мікрофон".

У червні 2023 року його мобілізували до складу Збройних сил України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред