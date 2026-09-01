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Дружина Козловського повідомила про важливе рішення щодо сина: "Вже такий дорослий"

Христина Трохимчук
1 вересня 2026, 16:45
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Дружина відомого співака опублікувала зворушливі фотографії зі своїм сином у вишиванках з нагоди 1 вересня.
Віталій Козловський та Юлія Бакуменко з сином
Віталій Козловський та Юлія Бакуменко з сином / колаж: Главред, фото: instagram.com, Юлія Бакуменко

Ви дізнаєтеся:

  • Якою важливою подією поділилася родина Віталія Козловського
  • У яких образах Юлія Бакуменко та Оскар вирушили до дитячого садка

Цього року 1 вересня стало особливим днем для сім'ї Віталія Козловського та Юлії Бакуменко. Вони вирішили, що Оскару час вперше піти до дитячого садка. Радісною новиною дружина артиста поділилася у своєму Instagram, опублікувавши святкове фото з сином.

На фото мама та хлопчик позують на вулиці в стильних традиційних вбраннях: Юлія обрала елегантну білу сукню-вишиванку і тримала букет соняшників, а Оскар був одягнений у білу вишиту сорочку, сірі штани та кросівки.

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Син Віталія Козловського пішов до дитячого садка
Син Віталія Козловського пішов до дитячого садка / фото: instagram.com, Юлія Бакуменко

"З 1 вересня, наші діти! У Оскара перший день у дитячому садку", - підписала спільне фото дружина артиста.

Сам Віталій Козловський цього разу залишився за кадром і спільних знімків із сином не публікував.

Публікація викликала хвилю теплих привітань і добрих побажань від підписників.

Сім'я Віталія Козловського
Сім'я Віталія Козловського / фото: instagram.com, Віталій Козловський

"Дитсадок - чергова цікава сходинка у підготовці до дорослого життя... Нехай Оскару сподобається в дитсадку!"

"З 1 вересня, мої рідні! Цікавого дозвілля Оскару в садочку та всіляких всеосяжних радощів!"

"Як летить час! Оскар уже такий дорослий. У добру годину!"

Інфографіка, Козловський
Інфографіка, Козловський / Інфографіка: Главред

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Про персону: Віталій Козловський

Віталій Віталійович Козловський - український співак, Заслужений артист України (2009).

Співак має понад 50 нагород і премій, зокрема "Пісня року" (2005-2010), "Золота шарманка" (2007-2010), "Шлягер року" (2007–2010), отримав кілька нагород "Секс-символ", "Людина року", "Золотий грамофон", "Кришталевий мікрофон".
У червні 2023 року його мобілізували до складу Збройних сил України.

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