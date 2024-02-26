Олена Кравець ніжно привітала доньку з 21-річчям

Відома українська актриса і телеведуча Олена Кравець привітала старшу дочку Марію з 21-річчям і приголомшила, наскільки вони схожі.

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Доньці Олени Кравець Марії виповнився 21 рік / колаж Главред, фото УНІАН та Instagram

Відома українська телеведуча і комікеса Олена Кравець душевно привітала свою старшу дочку Марію з 21-річчям за допомогою поста в Instagram.

"З днем народження, моя пташка! Не втрачай своє світло, тому що в цей день він особливо потрібен! Люблю безмежно! Дякую, що вибрала мене!"- написала актриса.

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До слова, день народження Марія відзначила 24 лютого. З цієї нагоди Кравець запостила в Stories своєї сторінки архівне фото з дочкою.

Сама ж Марія особливо зазначила, що вже два роки вважає ‒ неприйнятно влаштовувати пишне святкування свого дня народження, який збігся з датою початку повномасштабного військового вторгнення країни-агресора РФ в Україну.

Хто така Олена Кравець? Олена Юріївна Кравець - українська комедійна актриса. Учасниця команд Вищої ліги КВК "Запоріжжя-Кривий Ріг-Транзит" та "95-й квартал"; з 2005 по 2022 рік брала участь у телепередачі"Вечірній квартал". З грудня 2022 по кінець 2023 року —ведуча ток-шоу "Тихий вечір" на каналі "Дім".

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