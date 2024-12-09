"Дарувала відчуття безпеки": скорботний Чак Норріс повідомив про горе в родині

"Техаський рейнджер" розповів про втрату близької людини.

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Померла мама Чака Норріса - їй було 103 роки / колаж: Главред, фото: instagram.com/chucknorris

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У 103 роки померла мама Чака Норріса

Артист прокоментував смерть рідної людини

Вільма Скарберрі (Норріс) померла у віці 103 років. Про це повідомив один з її відомих синів - актор і майстер бойових мистецтв Чак Норріс.

Смерть настала в середу, 4 грудня. Однак про втрату зірка бойовиків заговорив лише кілька днів потому. Він залишив у своєму блозі в Instagram зворушливу епітафію за матір'ю від імені себе та свого брата Аарона.

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"У середу вранці наша чудова мама пішла, щоб бути з Ісусом. Наша мама була жінкою непохитної віри, маяком світла в нашому житті, а її любов відображала Божу благодать. Коли ми зростали, її сміх наповнював наш дім радістю, а її обійми дарували відчуття безпеки, яке ми будемо плекати вічно. Вона мала дивовижну здатність змушувати кожного відчувати себе особливим, часто ставлячи потреби інших людей вище своїх власних. З раннього дитинства вона вчила мене важливості доброти і співчуття. Я такий вдячний за незліченні уроки, якими вона ділилася, за молитви, які вона проголошувала за нас, і за те, як вона щодня втілювала любов Христа. Ми любимо тебе, мамо. Побачимося", - написав Чак Норріс.

Вільма Норріс була матір'ю трьох синів - Чака (Карлоса), Аарона і Вілланда (загинув на війні у В'єтнамі). Батько хлопчиків, Рей Ді Норріс, пішов із сім'ї, коли Чаку було 16 років.

Чак і Аарон стали відомими особистостями. Карлос спершу прославився, як майстер бойових мистецтв з великою мережею шкіл по всій країні. Він ставив трюки і навчав карате акторів, і пізніше сам побудував успішну акторську кар'єру. Аарон - режисер, продюсер і каскадер. Знімав фільми та серіали зі старшим братом у головній ролі ("Загін "Дельта" 2", "Агент", "Парний удар", "Вокер, техаський рейнджер" та ін.).

Померла мама Чака Норріса - їй було 103 роки / колаж: Главред, фото: instagram.com/chucknorris

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Хто такий Чак Норріс? Чак Норріс (Карлос Рей "Чак" Норріс) - американський кіноактор і майстер бойових мистецтв. Здобув популярність після виконання головних ролей у бойовиках його рідного брата Аарона Норріса. Також відомий за роллю Корделла Вокера в телесеріалі "Вокер, техаський рейнджер", повідомляє Вікіпедія. Володар іменної зірки на голлівудській Алеї слави.

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