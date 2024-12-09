Рус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

"Дарувала відчуття безпеки": скорботний Чак Норріс повідомив про горе в родині

Анна Підгорна
9 грудня 2024, 10:24
38
"Техаський рейнджер" розповів про втрату близької людини.
Чак Норріс із мамою
Померла мама Чака Норріса - їй було 103 роки / колаж: Главред, фото: instagram.com/chucknorris

Коротко:

  • У 103 роки померла мама Чака Норріса
  • Артист прокоментував смерть рідної людини

Вільма Скарберрі (Норріс) померла у віці 103 років. Про це повідомив один з її відомих синів - актор і майстер бойових мистецтв Чак Норріс.

Смерть настала в середу, 4 грудня. Однак про втрату зірка бойовиків заговорив лише кілька днів потому. Він залишив у своєму блозі в Instagram зворушливу епітафію за матір'ю від імені себе та свого брата Аарона.

відео дня

"У середу вранці наша чудова мама пішла, щоб бути з Ісусом. Наша мама була жінкою непохитної віри, маяком світла в нашому житті, а її любов відображала Божу благодать. Коли ми зростали, її сміх наповнював наш дім радістю, а її обійми дарували відчуття безпеки, яке ми будемо плекати вічно. Вона мала дивовижну здатність змушувати кожного відчувати себе особливим, часто ставлячи потреби інших людей вище своїх власних. З раннього дитинства вона вчила мене важливості доброти і співчуття. Я такий вдячний за незліченні уроки, якими вона ділилася, за молитви, які вона проголошувала за нас, і за те, як вона щодня втілювала любов Христа. Ми любимо тебе, мамо. Побачимося", - написав Чак Норріс.

Вільма Норріс була матір'ю трьох синів - Чака (Карлоса), Аарона і Вілланда (загинув на війні у В'єтнамі). Батько хлопчиків, Рей Ді Норріс, пішов із сім'ї, коли Чаку було 16 років.

Чак і Аарон стали відомими особистостями. Карлос спершу прославився, як майстер бойових мистецтв з великою мережею шкіл по всій країні. Він ставив трюки і навчав карате акторів, і пізніше сам побудував успішну акторську кар'єру. Аарон - режисер, продюсер і каскадер. Знімав фільми та серіали зі старшим братом у головній ролі ("Загін "Дельта" 2", "Агент", "Парний удар", "Вокер, техаський рейнджер" та ін.).

Чак Норріс із мамою
Померла мама Чака Норріса - їй було 103 роки / колаж: Главред, фото: instagram.com/chucknorris

Останні зіркові новини:

Раніше Главред розповідав, що у відомої української співачки сталося горе. Геля Зозуля розповіла про непоправну втрату для її сім'ї та для артистки особисто.

Також на початку листопада на 46-му році життя помер український боксер В'ячеслав Узєлков. Титулований спортсмен за останній рік свого життя переніс кілька операцій у спробах зберегти здоров'я серця.

Читайте також:

Хто такий Чак Норріс?

Чак Норріс (Карлос Рей "Чак" Норріс) - американський кіноактор і майстер бойових мистецтв. Здобув популярність після виконання головних ролей у бойовиках його рідного брата Аарона Норріса. Також відомий за роллю Корделла Вокера в телесеріалі "Вокер, техаський рейнджер", повідомляє Вікіпедія. Володар іменної зірки на голлівудській Алеї слави.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес новини шоу бізнесу
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Дрони "Sea Baby" влаштували "пекло" вертольотам та катерам РФ: унікальна операція СБУ

Дрони "Sea Baby" влаштували "пекло" вертольотам та катерам РФ: унікальна операція СБУ

10:31Україна
Армія РФ активізувала наступ на Курщині після періоду затишшя: в ISW описали ситуацію

Армія РФ активізувала наступ на Курщині після періоду затишшя: в ISW описали ситуацію

10:30Світ
"Рамштайн" і військова допомога: Умеров і Остін провели телефонну розмову

"Рамштайн" і військова допомога: Умеров і Остін провели телефонну розмову

08:33Україна
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп Таро на тиждень з 9 по 15 грудня: Водолії розбагатіють, Дівам - успіх

Гороскоп Таро на тиждень з 9 по 15 грудня: Водолії розбагатіють, Дівам - успіх

Батареї стануть гарячішими за 5 хвилин: експерт поділився простим способом

Батареї стануть гарячішими за 5 хвилин: експерт поділився простим способом

Трамп вдарить планом "Б": у США розкрили, що чекає на Путіна в разі відмови від миру

Трамп вдарить планом "Б": у США розкрили, що чекає на Путіна в разі відмови від миру

Гороскоп на тиждень з 9 по 15 грудня: Козерогам - сюрприз, Овнам - важлива бесіда

Гороскоп на тиждень з 9 по 15 грудня: Козерогам - сюрприз, Овнам - важлива бесіда

Де помилка на картинці: лише одиниці знайдуть відповідь за 4 секунди

Де помилка на картинці: лише одиниці знайдуть відповідь за 4 секунди

Останні новини

10:31

Дрони "Sea Baby" влаштували "пекло" вертольотам та катерам РФ: унікальна операція СБУ

10:30

Китайський гороскоп на завтра 10 грудня: Драконам - нерви, Коням - тривога

10:30

Армія РФ активізувала наступ на Курщині після періоду затишшя: в ISW описали ситуацію

10:24

"Дарувала відчуття безпеки": скорботний Чак Норріс повідомив про горе в родині

09:57

Зрадницю Ані Лорак застукали з російським співаком-путіністом - деталі

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

09:52

Як швидко і надовго позбутися неприємного запаху зі зливу раковини

09:51

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 9 грудня (оновлюється)

09:44

"Є дві основні складові": експерт назвав справжні цілі візиту Єрмака до СШАВідео

09:35

У центрі Донецька підірвали начальника Оленівської колонії - ЗМІВідео

Реклама
09:21

$200 млрд і 700 тисяч осіб: у Пентагоні назвали втрати РФ на війні в Україні

09:09

"Брехлива, дешева": відома українська гумористка "пройшлася" по Тіні Кароль

08:33

"Рамштайн" і військова допомога: Умеров і Остін провели телефонну розмову

08:31

Відключення світла в Україні - графіки на 9 грудня (оновлюється)

08:26

Карта Deep State онлайн за 9 грудня що відбувається на фронті (оновлюється)

08:13

Окупанти просунулися поблизу 5 населених пунктів у Донецькій області - Deep State

08:10

Сирійська катастрофа КремляПогляд

07:48

"Уві сні я бачу": Ольга Сумська висловилася про скандал зі своєю сестрою

07:37

Чим відрізняються 2 зображення дня народження: лише геній знайде відмінності за 18 секунд

07:16

Падіння режиму Асада є поразкою Путіна - аналітики ISW

06:10

Росія проявляє терор цивільного населення УкраїниПогляд

Реклама
05:30

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 7 секунд знайти суддю

04:27

Чому під час зльоту та посадки потрібно піднімати шторки: моторошна відповідь стюардеси

03:44

Гороскоп на завтра 10 грудня: Овнам - благословенний день, Рибам - великий прибуток

02:30

Загроза оточення Торецька: у ЗСУ зробили важливу заяву

02:00

Міша Крупін зізнався, чому досі не служить в ЗСУ

01:30

Наталія Могилевська розповіла, з чого почалися її стосунки з третім чоловіком

00:30

"Пологи пройшли легко і красиво": Астаф'єва прокоментувала чутки про вагітність

08 грудня, неділя
23:22

Трамп зробив гучну заяву після чуток щодо таємних переговорів з Путіним

22:46

США вдарили по цілях ІДІЛ в Сирії на тлі краху режиму Асада: заява Байдена

22:06

Соломія Вітвіцька розповіла про героїзм коханого на фронтіВідео

22:03

Борт злетів із бази РФ: ЗМІ розкрили деталі втечі Асада із Сирії

21:29

Батареї стануть гарячішими за 5 хвилин: експерт поділився простим способом

20:52

Путін вибрав нову ціль і дату для удару Орешником: з'явився тривожний прогноз

20:18

Колишня дружина Андрія Пятова засвітилася в компанії футболіста

19:57

"Першими втекли "шишки": в ГУР розкрили, як РФ врятувала Асада та генералів РФ

19:40

Переговори Трампа з Путіним: експерт розкрив імовірний сценарійВідео

19:30

Повалення Асада та деталі переговорів з Трампом: головні новини України (дайджест)

19:24

Похолодання, сніг та дощі: коли в Україні різко зміниться погода

19:10

Що втратила Росія разом із падінням режиму Асада у Сирії?Погляд

18:58

РФ накопичила ракети для нового обстрілу України: у ЦПД попередили про небезпеку

Реклама
18:56

Трамп натякнув на вихід США з НАТО і висунув несподівану умову

18:15

Світло будуть вимикати значно менше: графіки відключень на 9 грудня

17:57

Подалі від ракет ATACMS: РФ перекинула Су-34 на авіабазу Енгельс-2

17:42

"Найдурніша річ, яку я бачив": Трамп допустив скорочення допомоги Україні

17:37

"Ситуація місцями критична": РФ поставила новий дедлайн, щоб вибити ЗСУ з Курщини

16:48

"Дурість Путіна": у Зеленського жорстко оцінили падіння режиму Асада

16:40

"Так завжди буде з диктаторами": в Україні вперше відреагували на крах режиму АсадаВідео

16:36

"Стан - стабільно важкий": син Лесика розповів про самопочуття музиканта

16:04

Експерти закликали кидати в унітаз зубчик часнику: для чого це потрібно

15:53

Спецпідрозділ ГУР потужно вдарив по позиціях РФ: названо втрати ворогаВідео

Новий рік 2025
Кому пощастить у 2025 роціЧому ми п'ємо шампанське на Новий рікЯкі кольори не варто вдягати на Новий рік 2025У яких кольорах одягу зустрічати 2025 рік
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Різдво 2024
Що має бути на столі на Різдво 25 грудняЯк сказати українською "Сочєльнік"Що символізують 12 страв українського РіздваКоли колядують, щедрують і посівають в Україні
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Війна з Росією
Бої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Рецепти на Новий рік
Райська страва на Новий рік 2025 - швидко і смачно"Олів'є" і поруч не стояло: новий рецепт шикарного салату "Віночок"Бомбічна картоплія на Новий рікШикарний рецепт м'яса на новорічний стіл
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти