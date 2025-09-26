Надзвичайна ситуація: яка країна може "вилетіти" з Євробачення 2026

Це буде ювілейний 70-й конкурс.

Євробачення 2026 - новини / колаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision/

Уже зовсім скоро, у листопаді, Європейська мовна спілка проведе онлайн-голосування, де вирішуватиметься доля участі Ізраїлю в міжнародному пісенному конкурсі Євробачення.

Як повідомляє The Guardian, президент EBU Делфін Ернотт Кунсі зазначила в листі до мовників, що є різні погляди щодо участі Ізраїлю.

Минулорічний переможець конкурсу / фото: instagram.com/eurovision/

А австралійський мовник ORF, який відповідає за проведення шоу, заявив, що конкурс відбудеться в будь-якому разі.

"Конкурс пісні "Євробачення" відбудеться у Відні незалежно від кількості мовників-учасників", зазначалося в повідомленні.

Скандал на Євробаченні

Останні два роки під час проведення пісенного конкурсу Євробачення відбувалися масові акції на підтримку Палестини. Після цього низка країн: Іспанія, Нідерланди, Ірландія, Ісландія та Словенія пригрозили бойкотом Євробачення-2026, якщо Ізраїль далі продовжить брати участь.

Раніше Главред повідомляв, що відомий український гурт хоче знову спробувати свої сили на Національному відборі пісенного конкурсу "Євробачення". Солістка гурту KAZKA Олександра Зарицька анонсувала, що вони шукають пісню для заявки на конкурс.

Також на Євробаченні розгорівся справжній скандал: шість країн погрожують бойкотувати конкурс, якщо Європейська мовна спілка не дискваліфікує Ізраїль. Представники країн, які підтримують виключення Ізраїлю, назвали причину своєї радикальної позиції.

Євробачення-2026 Євробачення-2026 - 70-ий щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на змаганні 2025-го.

