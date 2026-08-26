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Донецьк атакують ракетами, в місті багато прильотів: перші деталі та наслідки ударів

Юрій Берендій
26 серпня 2026, 18:48
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Донецьк могли атакувати ракетами "Фламінго", зафіксували щонайменше 13 прильотів.
Донецьк атакують ракетами, в місті багато прильотів: перші деталі та наслідки ударів
Донецьк атакували ракетами - зафіксували 13 прильотів / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Про що йдеться у матеріалі:

  • У Донецьку зафіксували щонайменше 13 прильотів
  • Удари припали на райони Донецьк-Сіті та вокзалу

У тимчасово окупованому Донецьку зафіксували щонайменше 13 прильотів, частина з них припала на райони Донецьк-Сіті, залізничного вокзалу та Донбас-Арени. За попередніми даними, місто могли атакувати ракетами "Фламінго", однак офіційного підтвердження цього наразі немає. Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

"Донецьк. Вже 13 підтвердженних прильотів. Найбільша концентрація в район Донецьк-Сіті. Це вам за Херсон, проросіяни та окупанти", - повідомив Андрющенко.

відео дня

За даними моніторингового каналу Exile+, один із ударів припав на будівлю за адресою проспект Ілліча, 97. За відкритими даними, раніше там працювали науково-дослідні та промислові установи, зокрема УкрДержНДІпластмас та інститут вибухозахищеного й рудничного електрообладнання з дослідно-експериментальним виробництвом.

"Там прильот по колишньому УкрДержНДІпластмас (пр. Ілліча 97), де збирали та зберігали дрони. Гойда! Прекрасні ураження!" - написав Андрющенко.

Раніше він повідомляв про вибухи поблизу залізничного вокзалу, "Донецьк-Сіті" та стадіону "Донбас-Арена". За його словами, йшлося щонайменше про п'ять ракет, після чого могли пролунати повторні удари.

"В Донецьку пишуть повний тотальний прильот. І в районі залізничного вокзали, і в районі Донецьк-сіті і в районі Донбас-Арени. Де конкретно не розібрати. Було від 5 ракет (Хаймарс?) і ще далі йде наче повторний удар", - зазначив він.

Водночас моніторинговий канал Exilenova припустив, що для удару могли використати саме "Фламінго". Аналітики звернули увагу на дефіцит таких ракет і вважають малоймовірним їх застосування по другорядних цілях.

Дивіться відео ударів по Донецьку:

Допис в Телеграм-каналі Главред
Допис в Телеграм-каналі Главред / Скріншот

"Ну ви ж розумієте, що 5 ракет (ймовірно йдеться про ракети "Фламінго", - ред.) , які в дуже великому дефіциті, на "прості" цілі витрачати не будуть", - зазначили аналітики Exilenova.

Окремо повідомлялося про сильні крики з території пошкодженої будівлі на проспекті Ілліча. Хто саме міг там перебувати та кому належали крики, наразі невідомо. Дані про наслідки удару уточнюються.

Донецьк атакують ракетами, в місті багато прильотів: перші деталі та наслідки ударів
Фламінго / Інфографіка: Главред

Яка ціль ударів по РФ - коментар експерта

Останнім часом Україна збільшила кількість ударів по території Росії, які вже створюють проблеми для російського постачання та військової інфраструктури. Наступним етапом може стати застосування різних видів озброєння в межах однієї атаки. Про це повідомив заступник гендиректора компанії з виробництва засобів РЕБ, авіаційний експерт Анатолій Храпчинський в ефірі Radio NV.

За словами експерта, українські атаки мають практичний ефект для російської військової системи. Йдеться, зокрема, про порушення маршрутів постачання та ураження морської інфраструктури, задіяної для доставки компонентів.

"І удари є позитивними, тому що вони мають наслідки для Росії. Перерізається логістика, б'ється по кораблях, які завозили вантаж з Ірану, комплектуючі для "Шахедів"", - сказав Храпчинський.

На цьому тлі Україна, на думку Храпчинського, має розширювати власний арсенал і кількість доступних засобів ураження. Це необхідно для переходу до складніших сценаріїв застосування озброєнь.

"Нам треба збільшувати можливості й збільшувати кількість номенклатури зброї, яку ми використовуємо, для того, щоб вже робити і комбіновані атаки по території Російської Федерації", - підкреслив Храпчинський.

Удари по військових цілях Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Володимир Зеленський заявив, що ракети "Фламінго" мають стати масовою зброєю для ударів по військових цілях у Росії. Він підкреснив, що ракети Фламінго стануть масовими та згадував про нарощування вітчизняного виробництва озброєння.

Губернатор Веніамін Кондратьєв підтвердив атаку безпілотників на Афіпський НПЗ у Краснодарському краї і повідомив про наслідки для регіону. Він зазначив, що дрони атакували НПЗ і що на місці працюють пожежні та оперативні служби. За повідомленнями, уламки впали на залізничну станцію, двоє людей загинули, ще двоє постраждали. Також пошкоджено щонайменше десять приватних будинків і частину інфраструктури НПЗ.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) повідомили про масштабну операцію зі знищення російських ППО та авіації. Вони вказали на початок кампанії і відзначили, що тотальне знищення ППО є частиною ширшої ударної кампанії по тилах противника. У ніч з 23 на 24 серпня, за їхніми даними, були уражені винищувач, гелікоптер, радари повітряного спостереження та низка елементів ППО, а також під ударом опинився логістичний центр Ozon.

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Про персону: Петро Андрющенко

Петро Андрющенко - керівник Центру вивчення окупації, політик, активіст. Був радником мера Маріуполя Вадима Бойченка. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україні у лютому 2022 року став фактичним "голосом" Маріуполя.

На своєму Telegram-каналі "Андрющенко Time" розповідає правду про жахіття окупації, депортацію людей російськими окупантами та про "фільтраційні" табори на Донбасі.

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