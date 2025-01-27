Через 10 місяців після розлучення: відомий ведучий одружується вдруге

Коротко:
- Константиновський і Нечипоренко заручилися
- Закохані разом уже понад рік
- Восени 2021 року зірка розійшовся з першою дружиною
Український комік і телеведучий Фіма Константиновський повідомив шанувальникам важливу новину - він покликав заміж свою нову кохану, грумерку Єлизавету Нечипоренко. Фото щасливої нареченої з обручкою з'явилося в соціальних мережах закоханих.
Фіма і Ліза разом понад рік. Вони познайомилися через мобільний додаток для побачень, і практично одразу стали жити разом.
Наречена Константиновського не знала, хто він такий, і це для нього великий плюс. До того ж артист відзначає цілеспрямованість і впевненість дівчини в собі, яка йому дуже імпонує.
До речі, лише в березні 2024 року Фіма Константиновський офіційно розлучився з першою дружиною Владою. Пара перестала бути разом ще восени 2021 року, але процес оформлення документів затягнувся.
Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:
Раніше Главред розповідав, що Поліна Логунова, колишня дружина українського актора Дмитра Ступки, через три роки після їхнього розлучення назвала причину, чому пішла від чоловіка.
Також українська ведуча і громадська діячка Маша Єфросиніна вперше розповіла про пережите насильство - їй було всього 18 років, коли на першій роботі до неї почав чіплятися режисер.
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Хто такий Фіма Константиновський
Фіма Константиновський - український ведучий. П'ять років грав у команді КВК "Дніпро". Близько чотирьох - займався стендапом у StandUp Dnepr City. Відомий як ведучий шоу "Кохання на виживання" на Новому каналі.
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