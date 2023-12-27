'Мені страшно': відомий ведучий відверто розповів, чому не йде воювати на фронт

Ведучий вважає, що кожна людина повинна максимально наблизитись до того, наскільки ти можеш бути корисним.

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Ведучий розповів, чому не йде воювати / колаж: Главред, скріншот: Youtube

Ведучий та гуморист Фіма Константиновський часто допомагає військовим, спілкується з ними та активно поширює інформацію про війну у соцмережах. Він розповів, чому сам поки не йде воювати на фронт.

Я, наприклад, не на фронті, бо мені дуже страшно. І я розумію, що тим, хто там, теж страшно. Коли пишуть "а чого не на фронті?". Я намагаюсь робити стільки, щоб мені було не соромно перед тим, хто зараз на фронті. Допомагати, наскільки я можу", - відповів гуморист в інтерв'ю для Youtube-каналу "Розмова".

Фіма Константиновський назвав дурною звичкою людей приписувати себе до економічного, культурного чи гумористичного "фронту".

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"Просто кожен повинен розуміти, що коли він боягуз як я, не готовий піти на фронт, не готовий ризикувати життям... Ти 100% не зробиш навіть подібне тут в тилу, тому що ти, як мінімум, тут не втратиш своє життя. Але ти мусиш максимально наблизитись до того, наскільки ти можеш бути корисним. Мені здається, що зараз бути корисним - це мета будь-якої людини", - наголосив гуморист.

Фіма додав, що завжди потрібно тримати баланс. Якщо робиш весілля - віддай частину на ЗСУ чи зроби аукціон, бо про війну не можна забувати. З донату повинен починатися кожен день людини, яка в тилу.

Нагадаємо, що Віталій Козловський поділився шокуючою історією з фронту. Артист описав тривалий обстріл, що тривав майже три години, під час якого вони знаходилися в бліндажі. В цей час довкола них були вибухи, все горіло.

Олег Скрипка розповів, чи буде воювати в лавах ЗСУ. Співак каже, що від нього зараз більше користі зараз в тилу. Однак, якщо буде необхідність йти на фронт захищати Україну, то він не залишиться осторонь.

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