Українська співачка назвала рік, коли закінчиться війна в Україні

Артистка прогнозує, що найближчі роки стануть для українців надзвичайно важкими.

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Анастасія Приходько спрогнозувала закінчення війни в Україні / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, instagram/prykhodko_official

Коротко:

На думку співачки, мир в Україні настане 2028 року

Перед українцями стоять складні емоційні та психологічні випробування в найближчі роки

Українська співачка Анастасія Приходько висловила припущення, коли в Україні завершиться війна. Прогнозами артистка поділилася в інтерв'ю Люкс ФМ.

Приходько прогнозує, що у 2028 році війна в Україні закінчиться. Проте перед цим на українців чекають дуже складні роки.

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"По-перше, 2028 рік. Перший рік повномасштабного вторгнення – шок. Потім розгубленість і тупік, у якому ми зараз знаходимося і не розуміємо, як вийти з цієї ситуації. Зараз буде другий етап – це ось ці три дуже складні роки: 2025, 2026, 2027. І я неодноразово казала, що треба акумулюватися і зібрати себе по частинах. Зібрати себе того, ту модель, яка була до повномасштабного вторгнення. Ми почали себе розкидувати й думати, що ми щось вирішуємо, віддавати всю цю енергію", — заявила артистка.

Крім того, співачка замислилася над тим, чи можна буде припинення вогню назвати "перемогою", коли за час війни загинула велика кількість українців.

"А ракети будуть літати, бо так швидко ніхто не закінчить цю війну. Це політика. Не думаю, що буде перемога. Бо над чим? Перемога, що ми втратили так багато хлопців і дітей? Тому не знаю, чому радіти", — підкреслила Анастасія Приходько.

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