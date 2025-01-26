"Я закрила ці двері": колишня дружина Ступки вперше назвала причину розлучення

Короткий зміст:
- Подружжя оголосило про розлучення у 2022 році
- Відтоді Логунова вперше розповіла, чому розлучилася з актором
Український актор Дмитро Ступка та ведуча і бізнесвумен Поліна Логунова оголосили про розлучення навесні 2022 року. Вони одружилися 2016 року, у цьому шлюбі з'явилася донька Богдана, яка продовжує акторську династію батька.
Три роки Логунова мовчала про причини розставання з артистом, адже вони домовилися розходитися мирно, і своїм розлученням показати приклад, як "колишньому подружжю можна зберегти стосунки". І лише нещодавно, в інтерв'ю Габріеллі Массанзі, Поліна розповіла свою версію подій.
За її словами, подружжя просто почало мучити одне одного в союзі, який застоявся. Тоді жінка прийняла рішення закінчити цей шлюб. "Я закрила ці двері, бо відчула, що ми стоїмо на місці й нічого не трапляється. Ну навіщо. Ми мучилися удвох. Якби він навіть на стороні знайшов чудову дівчину, то я б все одно настукала йому каструлею по голові. Тому навіщо себе тримати, коли немає за що. І краще мати свого колишнього партнера й батька твоєї дитини, як друга, ніж ще більше робити боляче одне одному", - згадує Логунова.
Також вона розповіла, як пояснювала Богдані, якій на момент розлучення батьків було 5 років, що мама і тато більше не разом. "Навіть коли мене запитувала Богдана про те, як у мене справи з татом, то я кажу: "Краще, щоб ми були друзями, ніж сварилися". І все добре. Вона це сприйняла, хоча було важко", - каже колишня дружина Дмитра Ступки.
У квітні 2022 року Поліна Логунова повідомила, що вона та Дмитро Ступка більше не разом, і що в неї є новий чоловік у США. Це підтвердив у відвертому інтерв'ю і сам актор: він розповів, що 31 грудня 2021 року його обраниця повідомила, що зустріч з іншим чоловіком принесла їй усвідомлення, що вона більше не кохає чоловіка, і хоче почати нове життя. Ступка прийняв це рішення Логунової, і почався шлюборозлучний процес.
Після цього інтерв'ю Поліна образилася на Дмитра, і пообіцяла розкрити йому свою правду, яка могла "знищити кар'єру колишнього чоловіка". Однак конфлікт не отримав розвитку, і надалі екси дотримувалися початкового плану: не обговорювати і не засуджувати один одного публічно.
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Хто такий Дмитро Ступка?
Дмитро Остапович Ступка - український актор театру і кіно. Актор київського театру імені Івана Франка (2009-2022). Син Остапа Ступки та онук Богдана Ступки.
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