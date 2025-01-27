Олег Винник засвітився перед концертами - показав смішний танець через Таюне

Винник поділився з шанувальниками важливою новиною.

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Олег Винник новини - Олег Винник заговорив про Таюне / колаж: Главред, фото: скріншот TikTok, ua.depositphotos.com

Коротко:

Олег Винник станцював на камеру

Він розкрив плани своєї дружини Таюне.

Український співак Олег Винник не поспішає повертатися в Україну, яку покинув ще на самому початку повномасштабної війни. Проте артист, який раніше розповідав про свою серйозну хворобу, сповнений рішучості відіграти два концерти в Празі на День всіх закоханих.

Про це Винник, який близько двох років переховувався від громадськості, навіть зняв смішний ролик. Відео з'явилося на його сторінці в TikTok.

У кадрі він з'явився у футболці із зображенням непристойного жесту і підписом: "Ось вам, а не Харків". Ролик був знятий у спортивному залі.

Винник звернувся до свого товариша, якому повідомив, що дружина співака Таюне також виступатиме з ним у Празі. Від цієї новини чоловіки пустилися в радісний танок.

Дивіться відео з танцями Олега Винника:

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Раніше Главред розповідав, що український співак Антон Wellboy публічно підтримав співака-росіянина, який живе і виступає в країні-окупанті і мовчить про війну в Україні.

Також відомий український блогер Олександр Волошин здивував зізнанням про проблеми з алкоголем і наркотиками, які загострилися влітку 2024 року. Зараз він намагається впоратися із залежностями, які "його вбивають".

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Хто такий Олег Винник? Олег Винник - український співак, композитор і автор пісень. Активну кар'єру розпочав у Німеччині, Австрії та Швейцарії як актор мюзиклів. З 2011 року підкорює українську сцену. Випустив 6 студійних альбомів. У перші дні повномасштабної війни в Україні покинув країну та обірвав зв'язок з шанувальниками. Лише в червні 2023 року Винник дав перше інтерв'ю, в якому зізнався, що таке рішення було продиктовано неназваною хворобою.

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