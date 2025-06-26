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Дружина Олега Ляшка передумала розлучатися - деталі

Анна Підгорна
26 червня 2025, 23:16
281
Саме Росіта Сайранен подала на розлучення минулого року.
Олег Ляшко з дружиною
Олег Ляшко сьогодні - розлучення діяча з Росітою Сайранен не відбулося / колаж: Главред, фото: facebook.com/O.Liashko

Коротко:

  • Дружина Олега Ляшка у вересні 2024 року подала заяву про розлучення
  • У грудні було призначено дату слухання у справі про розірвання шлюбу
  • До початку судового засідання Росіта Ляшко відкликала позов

У вересні 2024 року дружина Олега Ляшка Росіта Ляшко (Сайранен) ініціювала процес розлучення з колишнім депутатом. На той момент їхній шлюб тривав 26 років.

Розгляд справи було призначено на березень 2025 року. Причини розставання Олега і Росіти Ляшків обоє воліли не коментувати.

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Однак нещодавно стало відомо, що Сайранен, яка виступала позивачкою, через свого представника подала до суду клопотання про те, щоб справі про її розлучення не давали хід. Суд його задовольнив - позов залишився без розгляду. Рішення про це з'явилося на сайті судових реєстрів України 23 червня 2025 року. Що змусило Росіту змінити свою думку, не розголошується.

Розлучення Олега Ляшка не відбулося
Олег Ляшко сьогодні - розлучення діяча з Росітою Сайранен не відбулося / reyestr.court.gov.ua

Олег і Росіта Ляшко перебували у фактичному шлюбі з 1998 року. Офіційний вони уклали двадцятьма роками пізніше. Подружжя виховує доньку Владиславу (2002) і сина Олександра (2020).

Олег Ляшко з дружиною та дітьми
Олег Ляшко з дружиною та дітьми / facebook.com/O.Liashko

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Хто такий Олег Ляшко?

Оле́г Вале́рійович Ляшко́ (нар. 3 грудня 1972, Чернігів, Українська РСР, СРСР) — український політик, колишній народний депутат України VIII, VII, VI, V, IV скликань (2006—2019), журналіст, телеведучий, редактор. Лідер Радикальної партії Олега Ляшка. Кандидат в Президенти України на президентських виборах 2014 та 2019, зазначає Вікіпедія.


Цікаві факти про Ляшка:

  • Олег Ляшко став прототипом одного з персонажів українського мультсеріалу Казкова Русь.
  • Ляшко намагався привести до Верховної Ради корову, але йому завадив спецпідрозділ міліції.
  • За рейтингами Радіо Свобода Олег Ляшко найбільше з депутатів 6-го скликання працював над скандалами.
  • У березні 2013 року Олег Ляшко намагався потрапити у літак з вилами, для підняття народного повстання у Донецьку, але його не пропустили співробітники аеропорту.
  • За даними інформаційного агентства "ЛІГАБізнесІнформ", стратегію виборчої кампанії Радикальної партії на парламентських виборах 2014 року розробив російський політтехнолог Ігор Шувалов, близький до Сергія Льовочкіна, а безпосередніх керівників штабу партії очолював Владислав Каськів.
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