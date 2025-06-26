Дружина Олега Ляшка передумала розлучатися - деталі

Саме Росіта Сайранен подала на розлучення минулого року.

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Олег Ляшко сьогодні - розлучення діяча з Росітою Сайранен не відбулося / колаж: Главред, фото: facebook.com/O.Liashko

Коротко:

Дружина Олега Ляшка у вересні 2024 року подала заяву про розлучення

У грудні було призначено дату слухання у справі про розірвання шлюбу

До початку судового засідання Росіта Ляшко відкликала позов

У вересні 2024 року дружина Олега Ляшка Росіта Ляшко (Сайранен) ініціювала процес розлучення з колишнім депутатом. На той момент їхній шлюб тривав 26 років.

Розгляд справи було призначено на березень 2025 року. Причини розставання Олега і Росіти Ляшків обоє воліли не коментувати.

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Однак нещодавно стало відомо, що Сайранен, яка виступала позивачкою, через свого представника подала до суду клопотання про те, щоб справі про її розлучення не давали хід. Суд його задовольнив - позов залишився без розгляду. Рішення про це з'явилося на сайті судових реєстрів України 23 червня 2025 року. Що змусило Росіту змінити свою думку, не розголошується.

Олег Ляшко сьогодні - розлучення діяча з Росітою Сайранен не відбулося / reyestr.court.gov.ua

Олег і Росіта Ляшко перебували у фактичному шлюбі з 1998 року. Офіційний вони уклали двадцятьма роками пізніше. Подружжя виховує доньку Владиславу (2002) і сина Олександра (2020).

Олег Ляшко з дружиною та дітьми / facebook.com/O.Liashko

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