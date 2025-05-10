Травма у Гаррі та доросла Ліза: сім'я Пугачової побувала на концерті Орбакайте

Максим Галкін показав, як на концерті Орбакайте побувала його сім'я.

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Пугачова повела дітей на концерт до Орбакайте / Колаж Главред, фото Instagram/maxgalkinru

Коротко:

Який вигляд має Алла Пугачова зараз

Який вигляд мають Ліза і Гаррі Галкіни

Російський гуморист Максим Галкін, який публічно засуджує терористичне вторгнення РФ в Україну і виїхав із сім'єю жити на Кіпр, поділився зворушливими кадрами.

На фото, які артист розмістив на своїй сторінці в Instagram, Галкін показав, як його дружина Алла Пугачова разом із дітьми - двійнятами Лізою і Гаррі, сходили на концерт до своєї старшої сестри - Христини Орбакайте.

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Пугачова з дітьми прийшла на концерт Орбакайте / Фото Instagram/maxgalkinru

"Моя сім'я в зборі. На концерті Орбакайте в Лімассолі. Аншлаг і захват глядачів", - підписав фото Максим Галкін.

Пугачова з дітьми прийшла на концерт Орбакайте / Фото Instagram/maxgalkinru

Комедіант також показав фото своїх дітей - Лізу і Гаррі. Вони також були на концерті й залюбки позували з Крістіною Орбакайте. До речі, на фото видно, що у Гаррі травмована рука.

У той же час, діти виглядають щасливими і такими, які ростуть у любові.

Пугачова з дітьми прийшла на концерт Орбакайте / Фото Instagram/maxgalkinru

Пугачова з дітьми прийшла на концерт Орбакайте / Фото Instagram/maxgalkinru

Новини шоу-бізнесу в Україні та у світі:

Зазначимо, як повідомляв Главред, нещодавно Максим Галкін відреагував на скандал Володимира Зеленського та Дональда Трампа в США. На своїй сторінці в соцмережах Галкін опублікував спільне фото Зеленського і Чарльза III, на зустрічі з яким побував Володимир Олександрович. На знімку президент України з'явився в чорній кофті і штанях, а король у сірому костюмі.

Максим Галкін / інфографіка: Главред

А також Максим Галкін опублікував нове фото своєї дружини Алли Пугачової. Пугачова позувала в чорних штанах, футболці з білим коміром і довгому плащі з підкладкою. Також на знімку Пугачова щиро сміялася.

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Хто такий Максим Галкін Максим Олександрович Галкін - російський та ізраїльський артист естради, пародист, гуморист, шоумен, стендап-комік, актор, телеведучий.

У лютому 2022 року виступив проти вторгнення Росії в Україну. У березні 2022 року разом із дружиною і дітьми виїхав із РФ до Ізраїлю. 16 вересня 2022 року Мін'юст терористичної Росії заніс Галкіна до списку фізичних осіб - "іноземних агентів".

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