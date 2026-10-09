Дочка Кличка та Панеттьєрі вперше з’явилася в суді: боксер домігся важливого рішення

Кличко ретельно приховує свою дочку, і вона вже давно не з’являлася на публіці.

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Володимир Кличко та Хайден Панеттьєрі з донькою / колаж: Главред, фото: twitter.com, facebook.com: Хайден Панеттьєрі

Коротко:

Як виглядає донька Кличка та Панеттьєрі

З якої причини вона з'явилася "на публіці"

11-річна Кайя, дочка покійної актриси Хайден Панеттьєрі та колишнього боксера Володимира Кличка, вперше після смерті матері з'явилася на судовому засіданні. Дівчинка долучилася до слухання через відеозв'язок разом із батьком, який домагається збереження її спадщини.

Як пише Page Six, Кайя ненадовго з’явилася перед камерою та відповіла на запитання судді, підтвердивши свою особу та те, що перебуває разом із батьком. За даними ЗМІ, дівчинка була спокійною і говорила тихо. На ній була біла футболка, а волосся було зібране назад.

відео дня

Слухання відбулося 8 жовтня в суді Лос-Анджелеса. Основне питання стосувалося спадщини Хайден Панеттьєрі, яка померла в серпні у віці 36 років. Кайя є єдиною спадкоємицею майна своєї матері.

Володимир Кличко та Хайден Панеттьєрі з дочкою / фото: facebook.com, Володимир Кличко

Володимир Кличко раніше звернувся до суду з проханням тимчасово призначити його розпорядником спадщини доньки. Він пояснив це необхідністю захистити майно Панеттьєрі та не допустити його втрати або незаконного відчуження.

На засіданні адвокат Кличка також попросила надати йому додаткові повноваження для звернення до правоохоронних органів. Йдеться про можливе повернення майна актриси, яке, за твердженням спортсмена, могло опинитися у людини, яка не є членом сім’ї.

Володимир Кличко та Хайден Панеттьєрі з дочкою / фото: facebook.com, Хайден Панеттьєрі

Раніше Кличко заявив, що деякі речі Панеттьєрі, зокрема прикраси, могли бути передані до ломбарду після її смерті. За його словами, ломбард відмовився розкривати подробиці без звернення до поліції. Спортсмен побоюється, що майно може бути продане третім особам і остаточно втрачене для Каї.

Суддя задовольнила прохання Кличка та надала йому тимчасові повноваження щодо управління спадщиною Панеттьєрі до призначення постійного представника. При цьому Каї більше не потрібно буде бути присутньою на наступному засіданні, яке призначено на 7 грудня.

Стосунки Хайден і Кличко

Володимир Кличко та Хайден Панеттьєрі почали зустрічатися у 2009 році, а у 2013-му оголосили про заручини. У грудні 2014 року у пари народилася донька. Після розставання у 2018 році Кличко отримав повну опіку над Каєю, і дівчинка згодом почала жити разом із батьком в Україні.

Сама Панеттьєрі раніше зізнавалася, що рішення передати Кличку повну опіку над дочкою стало для неї одним із найболючіших моментів у житті.

Тепер, після смерті актриси, Кличко намагається захистити майно, яке в кінцевому підсумку має перейти до її доньки. Судова історія навколо спадщини Панеттьєрі триває, а наступне засідання призначено на грудень.

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Як повідомляв Главред, раніше Володимир Кличко заявив, що деякі особисті речі зірки, ймовірно, включаючи прикраси, могли опинитися в ломбарді. Тепер спортсмен домагається втручання правоохоронних органів.

Раніше також стало відомо, що в розслідуванні смерті Хайден Панеттьєрі з’явилися нові подробиці.

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Про особу: Хайден Панеттьєрі Хайден Панеттьєрі - американська актриса та співачка. У 11 років отримала премію молодого актора за роль Шеріл Йост у диснеївському фільмі "Згадуючи титанів". Другу премію вона отримала за роль Клер Беннет у серіалі "Герої". З 2012 по 2016 рік вона грала роль співачки Джульєтти Барнс у телесеріалі "Нешвілл", яка принесла їй номінації на премію "Золотий глобус" за найкращу жіночу роль другого плану у 2012 та 2013 роках.

З 2009 року Гайден зустрічалася з боксером Володимиром Кличком, а їхні заручини відбулися у 2013 році. У серпні 2018 року стало відомо, що пара розійшлася.

У колишньої пари є дочка - Кайя-Євдокія Кличко

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