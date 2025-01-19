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Колишній друг Пугачової пропагандист Резнік потрапив під санкції за свої вірші

Анна Підгорна
19 січня 2025, 17:40
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Ілля Резнік залишився без звання Народного та всілякої поваги.
Ілля Резнік, Алла Пугачова
Ілля Резнік санкції - пропагандиста Резніка позбавили звань і нагород в Україні / колаж: Главред, фото: instagram.com/alla_orfey, kino-teatr.ru

Короткий зміст:

  • Ілля Резнік потрапив до нового санкційного списку
  • Чого позбавлять в Україні автора хітів Пугачової

Сьогодні, 19 січня 2024 року, президент України Володимир Зеленський підписав указ №38/2025, яким привів у дію рішення РНБО "Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". До списку підсанкційних осіб потрапив поет-пісняр і колишній Народний артист України Ілля Резнік.

Найбільшу популярність Резнік здобув за часів співпраці з Аллою Пугачовою. Він написав для Примадонни пісні "Без меня", "Делу время", "Старинные часы", "Три счастливых дня", "Фотограф" тощо.

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З початком повномасштабної війни в Україні Ілля Резнік підтримав директора країни на болотах та його криваві ідеї, публічно схвалював війну, займався пропагандою шляхом написання пісень про "подвиги" окупантів. Про зіркову подругу, завдяки якій він вибився в люди, поет-пісняр у пресі почав відгукуватися негативно через її антивоєнну позицію.

Згідно з указом №38/2025 за свою пропагандистську діяльність проти Іллі Резніка запроваджено 22 обмеження терміном щонайменше на 10 років: позбавлення державних нагород, звань та інших відзнак України, блокування економічних і фінансових активів, а також операцій, що з ними пов'язані, зупинення дії ліцензій тощо.

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Раніше Главред розповідав, що росіяни збунтувалися проти путіністки Лоліти Мілявської. Співачка почала огризатися і повчати своїх кривдників - через тотальне скасування концертів у неї виявилося занадто багато вільного часу.

Також стало відомо, що у Яніса Тімми перед смертю були проблеми з фінансами, через що латвійський баскетболіст брав у борг у колишньої дружини - співачки Анни Сєдокової.

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Хто такий Ілля Резнік

Ілля Резнік - радянський і російський поет-пісняр, кіноактор, сценарист; Народний артист терористичної Росії (2003), колишній Народний артист України (з 2013 року; 19 січня 2025 року позбавлений усіх звань в Україні через підтримку військового вторгнення Росії).

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