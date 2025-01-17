Стриптизерка Мелісса більше не буде ганьбитися беззубим ротом.

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Мелісса Фокс, Архип Глушко, Наташа Корольова / колаж: Главред, фото: stagram.com/melissa_foxs_/

Беззуба невістка зрадниці України Наташі Корольової, яка довгі роки вже будучи публічною ходила без зубів, нарешті поділилася радісною новиною.

Тепер вона проходить операцію на щелепі, мабуть для того, щоб там незабаром з'явилися нові зуби. Їй провели нарощування щелепи. Як пишуть пропагандистські ЗМІ, молода жінка навіть показала фото того, який вона має вигляд одразу після операції.

Вона також додала, що на неї чекає ще довгий шлях і зараз вона відновлюється після хірургічного втручання.

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Зазначимо, як раніше повідомляв Главред, нещодавно Наташа Корольова потрапила в черговий скандал, здається, їй оголосили своєрідний бойкот. Артистку вирізали з трансляції святкового концерту в Кремлі.

А також з'явилася інформація, що в чоловіка Наташі Корольової Тарзана почалися проблеми в роботі й вистави за його участю почали скасовувати.

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Хто така Наташа Корольова Наташа Корольова - естрадна співачка, народилася і виросла в Києві. Свою кар'єру почала завдяки російському композитору Ігорю Ніколаєву. 12 жовтня 2016 року Служба безпеки України (СБУ) заборонила Наташі Корольовій в'їзд до країни на 5 років. З 23 січня 2022 року Корольовій заборонено в'їзд до Литви строком на 5 років через концерти в окупованому Росією Криму.

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