Це страшно: у мережі злякалися того, який вигляд має Катерина Варнава

За Варнаву реально переживають у мережі, оскільки від ведучої практично нічого не залишилося.

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Катерина Варнава моторошно схудла / Колаж Главред, фото Instagram/ kativarnava

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Який вигляд має Катерина Варнава

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Російська актриса і учасниця комедійного шоу "Камеді Клаб" Катерина Варнава, яка спробувала говорити з приводу військового вторгнення Росії в Україну, продовжує катастрофічно втрачати вагу, чим не на жарт лякає своїх шанувальників.

На своїй сторінці в Instagram акторка поділилася фотографіями, де видно анорексичні форми і моторошно кістляве обличчя. Сама актриса також втомилася від хейту, який постійно ллється на неї, тому вирішила опублікувати пост.

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Катерина Варнава схудла до знемоги / Фото Instagram/kativarnava

"Хлопці, милі, дорогі мої, вельмишановні (корпорація порадників), займіться, будь ласка, своїм життям. Це не так складно, як здається. Дайте собі важливу і потрібну пораду. Це теж не так складно. Так, відповідально. Але підійдіть до цього філософськи і творчо. Мені здається, вам сподобається", - написала вона.

Катерина Варнава схудла до знемоги / Фото Instagram/kativarnava

Катерина Варнава схудла до знемоги / Фото Instagram/kativarnava

Не всі коментатори оцінили схуднення Варнави. "Теж люблю худорлявість, але Катька вступила в хвилю неповернення", "Перша фотографія мене налякала", "пам'ятаю цей витончений орлиний ніс і карі очі, нескінченно глибокі, що це зараз - просто невпізнанно, так її люблю, але від неї нічого не залишилося", "Це страшно", - пишуть фоловери актриси.

Катерина Варнава схудла до знемоги / Фото Instagram/kativarnava

Катерина Варнава схудла до знемоги / Фото Instagram/kativarnava

Катерина Варнава схудла до знемоги / Фото Instagram/kativarnava

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Хто така Катерина Варнава Катерина Варнава - російська актриса театру, кіно і телебачення, телеведуча, учасниця і хореограф гумористичного телевізійного шоу "Comedy Woman" (2008-2020). Варнава була одружена зі своїм колегою, але швидко розлучилася. Вона не має дітей і, за чутками, її багато спроб стати матір'ю не увінчалися успіхом. У лютому 2022 року виступила проти вторгнення Росії в Україну.

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