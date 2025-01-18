Це страшно: у мережі злякалися того, який вигляд має Катерина Варнава

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- Який вигляд має Катерина Варнава
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Російська актриса і учасниця комедійного шоу "Камеді Клаб" Катерина Варнава, яка спробувала говорити з приводу військового вторгнення Росії в Україну, продовжує катастрофічно втрачати вагу, чим не на жарт лякає своїх шанувальників.
На своїй сторінці в Instagram акторка поділилася фотографіями, де видно анорексичні форми і моторошно кістляве обличчя. Сама актриса також втомилася від хейту, який постійно ллється на неї, тому вирішила опублікувати пост.
"Хлопці, милі, дорогі мої, вельмишановні (корпорація порадників), займіться, будь ласка, своїм життям. Це не так складно, як здається. Дайте собі важливу і потрібну пораду. Це теж не так складно. Так, відповідально. Але підійдіть до цього філософськи і творчо. Мені здається, вам сподобається", - написала вона.
Не всі коментатори оцінили схуднення Варнави. "Теж люблю худорлявість, але Катька вступила в хвилю неповернення", "Перша фотографія мене налякала", "пам'ятаю цей витончений орлиний ніс і карі очі, нескінченно глибокі, що це зараз - просто невпізнанно, так її люблю, але від неї нічого не залишилося", "Це страшно", - пишуть фоловери актриси.
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Хто така Катерина Варнава
Катерина Варнава - російська актриса театру, кіно і телебачення, телеведуча, учасниця і хореограф гумористичного телевізійного шоу "Comedy Woman" (2008-2020). Варнава була одружена зі своїм колегою, але швидко розлучилася. Вона не має дітей і, за чутками, її багато спроб стати матір'ю не увінчалися успіхом.
У лютому 2022 року виступила проти вторгнення Росії в Україну.
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