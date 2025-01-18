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Це страшно: у мережі злякалися того, який вигляд має Катерина Варнава

Олена Кюпелі
18 січня 2025, 21:17
801
За Варнаву реально переживають у мережі, оскільки від ведучої практично нічого не залишилося.
Катерина Варнава сильно схудла
Катерина Варнава моторошно схудла / Колаж Главред, фото Instagram/ kativarnava

Ви дізнаєтеся:

  • Який вигляд має Катерина Варнава
  • Що про це думають підписники

Російська актриса і учасниця комедійного шоу "Камеді Клаб" Катерина Варнава, яка спробувала говорити з приводу військового вторгнення Росії в Україну, продовжує катастрофічно втрачати вагу, чим не на жарт лякає своїх шанувальників.

На своїй сторінці в Instagram акторка поділилася фотографіями, де видно анорексичні форми і моторошно кістляве обличчя. Сама актриса також втомилася від хейту, який постійно ллється на неї, тому вирішила опублікувати пост.

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Катерина Варнава сильно схудла
Катерина Варнава схудла до знемоги / Фото Instagram/kativarnava

"Хлопці, милі, дорогі мої, вельмишановні (корпорація порадників), займіться, будь ласка, своїм життям. Це не так складно, як здається. Дайте собі важливу і потрібну пораду. Це теж не так складно. Так, відповідально. Але підійдіть до цього філософськи і творчо. Мені здається, вам сподобається", - написала вона.

Катерина Варнава сильно схудла
Катерина Варнава схудла до знемоги / Фото Instagram/kativarnava
Катерина Варнава сильно схудла
Катерина Варнава схудла до знемоги / Фото Instagram/kativarnava

Не всі коментатори оцінили схуднення Варнави. "Теж люблю худорлявість, але Катька вступила в хвилю неповернення", "Перша фотографія мене налякала", "пам'ятаю цей витончений орлиний ніс і карі очі, нескінченно глибокі, що це зараз - просто невпізнанно, так її люблю, але від неї нічого не залишилося", "Це страшно", - пишуть фоловери актриси.

Катерина Варнава сильно схудла
Катерина Варнава схудла до знемоги / Фото Instagram/kativarnava
Катерина Варнава сильно схудла
Катерина Варнава схудла до знемоги / Фото Instagram/kativarnava
Катерина Варнава сильно схудла
Катерина Варнава схудла до знемоги / Фото Instagram/kativarnava

Новини шоу-бізнесу в Україні та у світі:

Нагадаємо, раніше дружина російського продюсера українського походження Олександр Цекало показала нове фото, яке по-справжньому шокувало прихильників молодої жінки.

Також днями Волочкова поділилася свіжою світлиною з донькою і фанати були спантеличені, адже дівчина виглядає дуже худою.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Хто така Катерина Варнава

Катерина Варнава - російська актриса театру, кіно і телебачення, телеведуча, учасниця і хореограф гумористичного телевізійного шоу "Comedy Woman" (2008-2020). Варнава була одружена зі своїм колегою, але швидко розлучилася. Вона не має дітей і, за чутками, її багато спроб стати матір'ю не увінчалися успіхом.

У лютому 2022 року виступила проти вторгнення Росії в Україну.

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