Смертельно хворого Буйнова терміново прооперували: що сталося

Дружина артиста повідомила, що путіністу стало погано напередодні Нового року.

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Олександр Буйнов помирає від онкології/ колаж: головред, фото: t.me/buinovofficial

Коротко:

Буйнова госпіталізували через сильний біль

Що з ним сталося

У російського пропутінського артиста, який підтримує військове вторгнення Росії в Україну Олександра Буйнова все сильніше погіршується здоров'я на тлі онкології.

Як пише російський пропагандистський телеграм-канал SHOT, Буйнова екстрено прооперували в терористичній Москві. Кажуть, що співак травмував хребет. Нібито Буйнов звернувся в лікарню зі скаргами на сильні болі в спині та ногах під час ходьби наприкінці грудня. Під час обстеження лікарі діагностували травму хребта в районі попереку. Така зазвичай трапляється при різкому невдалому русі, падінні або при великому навантаженні на спину.

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Буйнова госпіталізували і наступного дня провели декомпресивно-стабілізуючу операцію.

Раніше ми повідомляли, що 74-річному співакові-путіністу діагностували останню стадію раку передміхурової залози та присвоїли паліативний статус.

Тож не виключено, що операція проводилася якраз через онкологію, а не травму хребта.

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Раніше Главред повідомляв про те, що Олександр Буйнов, який підтримує криваве вторгнення Росії в Україну, помирає від раку. Олександру Буйнову присвоїли паліативний статус - у співака діагностовано останню стадію онкології, про можливе одужання і ремісію мова більше не йде.

У листопаді путініст Буйнов відчув себе погано і був змушений звертатися до лікаря.

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Хто такий Буйнов Олександр Миколайович Буйнов - радянський і російський співак, музикант, композитор, шоумен, кіноактор; народний артист Російської Федерації (2010), народний артист Республіки Інгушетія (2004). Член партії "Единая Россия".

Буйнов потрапив до бази даних українського центру "Миротворець" за підтримку агресії Росії проти України, незаконне перетинання державного кордону України та виступи в окупованих Криму і Донбасі.

А в березні 2018 року Олександр Буйнов отримав заборону на в'їзд в Україну, потрапивши до списку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

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