"Напруга накопичується": Камілла вперше заговорила про рак короля Чарльза

Дружина монарха поділилася своїми переживаннями через онкологічне захворювання чоловіка.

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Король Чарльз хворіє на рак / колаж: Главред, скріншот із відео

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Що відчувала королева Камілла до оголошення про хворобу Чарльза III

Як зараз почувається король Великої Британії

Королева Камілла вперше публічно розповіла про той період, коли родина вже дізналася про рак у короля Чарльза III, але діагноз ще тримався в таємниці. У ролику на офіційному Instagram-акаунті королівської родини вона згадала свій емоційний візит до благодійного центру Maggie's, який допомагає онкопацієнтам та їхнім рідним і відбувся приблизно за тиждень до офіційної заяви Букінгемського палацу.

Камілла зізналася, що під час спілкування з відвідувачами центру їй було надзвичайно важко стримувати емоції й мовчати про трагедію, що відбувалася в її власній родині.

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"Я пам’ятаю, як приїхала до нашого центру Maggie’s одразу після того, як королю поставили діагноз. У той момент ніхто нічого не міг сказати. Це було дуже складно. Я ледь не проговорилася, але розуміла, що час ще не настав. Я дивилася на всіх цих людей, на їхні страждання та на їхніх близьких, і, думаю, це змусило мене ще сильніше усвідомити, наскільки важливі такі місця. Я просто мріяла виплеснути це назовні, але, очевидно, не могла", - поділилася королева.

Король і королева Великої Британії / фото: instagram.com, theroyalfamily

Дружина монарха також підкреслила, наскільки важливо не замикатися в собі, стикаючись із важким діагнозом. За її словами, щирість і відкритість допомагають впоратися зі страхом.

"Чим відкритіше ви говорите про це, тим менш страшним стає рак. Якщо ж тримати все в собі, ця напруга накопичується", - зазначила Камілла.

Королева додала, що той візит змінив її сприйняття хвороби. Вона почала глибше співпереживати людям у центрі, відчуваючи особистий зв’язок з їхнім болем, хоча й намагалася виявляти делікатність, щоб не втручатися в їхні особисті переживання.

Король Чарльз - діагноз / фото: instagram.com, theroyalfamily

Король Чарльз III - рак

Про рак у короля Великої Британії Чарльза III офіційно повідомили 5 лютого 2024 року. Онкологічне захворювання у 75-річного монарха виявили на ранній стадії. Точний діагноз Букінгемський палац тримає в таємниці. Незважаючи на регулярне лікування, король продовжує виконувати свої державні обов’язки, а лікарі відзначають позитивну динаміку та хорошу реакцію організму на терапію.

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Про персону: король Чарльз III Чарльз III – король Сполученого Королівства та ще 14 країн Співдружності націй. Прямий спадкоємець Єлизавети II був герцогом Корнуольським і герцогом Розесейським з 1952 року до свого сходження на престол у 2022 році. Як спадкоємець престолу, він чекав на нього довше за будь-кого в британській історії: він був принцом Уельським найдовше, маючи цей титул з липня 1958 року. Після смерті свого батька Філіпа 9 квітня 2021 року Чарльз також успадкував титул герцога Единбурзького. Представник Віндзорської династії.

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