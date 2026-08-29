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Гаррі та Меган допомогли переїхати до Англії: хто за цим стоїть

Олена Кюпелі
29 серпня 2026, 17:00
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Принц Гаррі та Меган Маркл переїхали до Великої Британії, але не самостійно.
Принц Гаррі та Меган Маркл - скандал
Принц Гаррі та Меган Маркл будуть ближче до короля / колаж: Главред, фото: instagram.com, meghan

Коротко:

  • Хто допоміг Меган і Гаррі з переїздом до Англії
  • Що пов'язує мільйонера і принца

Переїзд принца Гаррі та Меган Маркл до Великої Британії виявився не таким самостійним, як здавалося на перший погляд.

Як повідомляють ЗМІ, значну допомогу парі надав мільярдер-менеджер хедж-фонду Ієн Вейс, у якого є особистий емоційний зв'язок із принцом.

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Меган і Гаррі зі своїми дітьми
Меган і Гаррі зі своїми дітьми тепер мешкають в Англії / Фото Instagram/meghan

За даними джерел, підприємець не тільки підтримав організацію повернення, а й, можливо, брав участь у його фінансуванні. Гаррі та Вейс давно знайомі й підтримують теплі стосунки - раніше герцоги навіть гостювали на приватному острові в Шотландії, що належить бізнесмену.

Зазначається, що їх пов'язують і особисті трагедії: обоє в минулому пережили загибель близьких у автокатастрофах, що, як стверджується, зблизило їх. Крім того, Меган також підтримує контакт із колишньою дружиною мільярдера, яка свого часу допомагала їй адаптуватися до британського аристократичного середовища.

Принц Гаррі та Меган Маркл
Принц Гаррі та Меган Маркл / фото: instagram.com, Меган Маркл

Нагадаємо, Гаррі та Меган разом із дітьми повернулися до Великої Британії через шість років після переїзду до США. При цьому вони не планують повертатися до обов’язків старших членів королівської сім’ї та мають намір вести більш приватне життя.

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Зазначимо, як повідомляв Главред, український телеведучий та актор Олександр Попов повідомив, що розлучився з дружиною Галиною через два роки стосунків. Про своє розлучення він розповів публічно під час одного зі світських заходів.

Раніше також принц Вільям, за повідомленнями інсайдерів, відмовляється з’являтися на публічних заходах разом зі своїм братом принцом Гаррі після його повернення до Великої Британії.

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Про особу: принц Гаррі

Принц Гаррі, герцог Сассекський, - п'ятий у списку спадкоємців британського престолу. Одружений з 2018 року з американською акторкою Меган Маркл, яка у 2019 році народила сина Арчі, а у 2021 році - доньку Лілібет. У 2020 році Гаррі та Меган зняли з себе обов'язки, пов'язані з королівською родиною, і переїхали до США, повідомляє Вікіпедія. 10 квітня 2025 року прибув з неофіційним візитом до Львова, відвідав центр реабілітації цивільних медиків та поранених військових і зустрівся з 10-річним хлопчиком, який вижив, але втратив матір після удару російських окупантів по Вінниці. Сам Гаррі повідомив, що це його перший, але не останній візит до України.

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