Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокМатусямЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

Приголомшливе рішення: Меган і Гаррі переїжджають до Великої Британії разом із дітьми

Олена Кюпелі
20 серпня 2026, 10:09
google news Підпишіться
на нас в Google
Принц Гаррі та Меган Маркл разом із дітьми ухвалили радикальне рішення щодо свого майбутнього.
Меган Маркл показала свою дочку Лілібет
Меган Маркл разом із родиною переїжджає до Англії / колаж: Главред, фото: instagram.com, Меган Маркл

Коротко:

  • Чому подружжя вирішило переїхати
  • Чим займатимуться їхні діти

Принц Гаррі та Меган Маркл готуються повернутися до Великої Британії на тривалий термін - через шість років після гучної відмови від королівських обов’язків та переїзду до США.

За даними джерел, які цитує Page Six, герцог і герцогиня Сассекські планують оселитися в країні вже найближчим часом і провести там "тривалий період". Разом з ними переїдуть і їхні діти - принц Арчі та принцеса Лілібет, яких планують влаштувати до британської школи.

відео дня

При цьому повернення не означає камбек до королівського життя. Як зазначається, Гаррі та Меган залишаться приватними особами і не виконуватимуть обов’язків діючих членів королівської родини.

Принц Гаррі з Меган Маркл
Принц Гаррі та Меган Маркл / фото: instagram.com, Меган Маркл

Повідомляється, що подружжя мешкатиме в приватній резиденції, не пов’язаній із королівськими володіннями, і продовжить розвивати власні проєкти та бізнес.

Однією з ключових причин переїзду називають сімейні обставини. Король Карл III, який раніше повідомив про боротьбу з онкологічним захворюванням, підтримує повернення сина і розраховує частіше бачити його та онуків.

Нагадаємо, у 2020 році Гаррі та Меган оголосили про вихід зі складу старших членів королівської сім’ї та переїхали до Каліфорнії, прагнучи фінансової незалежності та нового життя поза монархією.

Принц Гаррі з дітьми
Принц Гаррі з дітьми / фото: instagram.com, meghan

Відтоді їхні стосунки з частиною родини залишалися напруженими, проте нещодавні контакти з королем можуть свідчити про спроби налагодити діалог.

Повернення до Великої Британії, на думку експертів, може стати для пари новим етапом - вже без офіційних титулів, але з акцентом на сім’ю та особисте життя.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Раніше "Главред" розповідав, що українська співачка Ірина Федишин, яка ще в квітні інтригувала заявою про третю дитину, нарешті розкрила свою головну таємницю.

Раніше також скандальна українська співачка Оля Полякова разом зі своєю дочкою Машею потрапила в ДТП.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Меган Маркл

Меган, герцогиня Сассекська - американська актриса та фотомодель, найбільш відома за роллю Рейчел Зейн у телесеріалі "Форс-мажори" (2011-2018). З 2018 року - дружина принца Гаррі, герцога Сассекського (сина британського короля Карла III). У цьому шлюбі народила сина Арчі (2019) та доньку Лілібет (2021).

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
принц Гаррі новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ готує новий стратегічний ривок у війні: як може змінитися фронт восени

РФ готує новий стратегічний ривок у війні: як може змінитися фронт восени

11:02Аналітика
"Росія довго готувалася": Зеленський розкрив подробиці потужного удару по Києву

"Росія довго готувалася": Зеленський розкрив подробиці потужного удару по Києву

09:49Війна
РФ зробила цинічну заяву після смертельного удару по Києву: що вигадав Кремль

РФ зробила цинічну заяву після смертельного удару по Києву: що вигадав Кремль

09:48Війна
Реклама

Популярне

Більше
Біла полоса для трьох знаків: доля готує несподіваний поворот

Біла полоса для трьох знаків: доля готує несподіваний поворот

Хайден Пенетьєррі прийняла важливе рішення щодо доньки перед смертю

Хайден Пенетьєррі прийняла важливе рішення щодо доньки перед смертю

Путін згадав "СВО" та заговорив про повернення військових – що сказав

Путін згадав "СВО" та заговорив про повернення військових – що сказав

Персик віддячить щедрим урожаєм: що обов’язково зробити з деревом наприкінці літа

Персик віддячить щедрим урожаєм: що обов’язково зробити з деревом наприкінці літа

Про них мало хто знає: які 4 слова в українській мові починаються на літеру "и"

Про них мало хто знає: які 4 слова в українській мові починаються на літеру "и"

Останні новини

12:00

Дар’я Легейда розповіла про курйози та костюми на зйомках "Пригод козака Виговського"

11:51

Китайський гороскоп на завтра, 21 серпня: Зміям — подорожі, Свиням — контроль

11:49

Дуже рідкісні українські імена для дівчаток: як красиво назвати доньку

11:45

Куряча грудка вийде неймовірно соковитою: кулінари розкрили секретний лайфхак

11:37

Навіщо накривати злив папером перед виїздом з дому: лайфхак, про який знають одиниці

Завантажте Главред у Play Маркет: ми запустили мобільний додаток на AndroidЗавантажте Главред у Play Маркет: ми запустили мобільний додаток на Android
11:16

Дерево псується за кілька тижнів: три основні помилки у догляді за обробною дошкою

11:04

"Операція затягнулася через ускладнення": Фреймут наважилася на складну пластику

11:02

РФ готує новий стратегічний ривок у війні: як може змінитися фронт восени

11:00

"КНУ — кузня кадрів, бренд і знак якості": провідні фармкомпанії розширюють партнерство з університетом ШевченкаФото

Реклама
10:44

Старий наліт на душовій кабіні розчиниться за хвилини: знадобиться засіб із кухні

10:21

"Суцільний біль": зірки звернулись до українців після удару РФ по КиєвуВідео

10:09

Приголомшливе рішення: Меган і Гаррі переїжджають до Великої Британії разом із дітьми

10:08

Єдиний дієвий метод проти голубів: що точно змусить їх покинути дах або балкон

09:49

"Росія довго готувалася": Зеленський розкрив подробиці потужного удару по КиєвуФото

09:48

РФ зробила цинічну заяву після смертельного удару по Києву: що вигадав КремльФото

09:42

Закуска, яку з'їдять першою: рецепт млинців з крабовою начинкою

09:24

Гороскоп на завтра, 21 серпня: Скорпіонам - напруга, Козорогам - сюрприз

09:19

Знають далеко не всі: як сказати "наверстать упущенное" українською правильно

08:57

"Циркони" та Х-101 летіли хвилями: куди РФ спрямувала основні удари вночі 20 серпняФото

08:57

Зламаний ніс: Полякова вночі потрапила в ДТП разом із донькою

Реклама
08:50

Сансевієрія оживе на очах: знадобиться один продукт із кухні

08:25

Чому Кремль сам себе заводить у глухий кут: Яковина все пояснивПогляд

08:23

Від Москви до Татарстану: у РФ дрони атакували нафтопереробні заводи та енергетикуВідео

07:59

Масована атака РФ змінила рух низки поїздів до Києва: є скасування та затримки

07:16

Горить промоб’єкт, у Броварах немає світла: наслідки атаки РФ на КиївщинуФото

06:39

Нічний удар РФ по Києву: багато жертв, зруйнована 9-поверхівка та пожежі по всьому містуФото

05:31

"Чарівний стусан": чому телевізори в СРСР починали працювати краще після удару

05:02

Чи варто замочувати горіхи перед вживанням: правду знають одиниці

04:33

Навіщо досвідчені господині обприскують кран оцтом: трюк проти набридливої проблеми

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці двох друзів за 33 с

03:28

Десерт "підірвав" соцмережі: швидкий рецепт кавунового морозива

03:00

Зайвий тягар зникне: чотирьом знакам зодіаку випаде шанс почати нове життя

00:48

Ворог запустив "Калібри" з моря та підняв ТУшки у повітря: коли очікувати ракети

00:10

Є загиблі та десятки постраждалих: РФ атакувала Київ "Цирконами" та балістикою

19 серпня, середа
23:58

Зелені помідори почервоніють швидше: старий метод, який досі працюєВідео

23:15

Розкрито нечуваний гонорар Тома Холланда за новий фільм про Людину-павука

22:47

Чотири дати народження наділяють особливою інтуїцією: вони "читають" людей

22:34

Удар РФ по Житомиру: двоє поліцейських загинули, кількість постраждалих зросла

22:34

"Намагалися позбутися": мати Хайден Пенетьєррі розповіла про смерть доньки

22:16

РФ вже підняла в небо Ту-160: українців закликали не ігнорувати сигнали тривоги

Реклама
22:06

Популярна українська співачка вагітна втретє: що відомо

22:05

"Не кидає слів на вітер": Зеленський сказав, чого чекає від Хмари

21:54

У 60 років її приймають за сестру доньки: бабуся розкрила секрет молодості

21:26

Олію після смаження можна не виливати: як швидко очистити її від осадуВідео

20:58

У російсько-українській війні розпочинається битва за космос: Forbes розкрив деталі

20:56

Навіщо розпилювати оцет на простирадла перед сном: що зміниться за ніч

20:33

Путін згадав "СВО" та заговорив про повернення військових – що сказав

20:12

Скільки потрібно заробляти, щоб вижити: вартість місця в сучасному бункері

19:56

Верховна Рада може переїхати в безпечніше місце: депутат розповів подробиці

19:38

Пальне в Україні більше не дешевшатиме: що буде з цінами на АЗС

Новини України
ПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Регіони
Новини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ХарковаНовини ТернополяНовини ПолтавиНовини ЖитомираНовини СумНовини ОдесиНовини Черкаси
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти