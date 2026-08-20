Приголомшливе рішення: Меган і Гаррі переїжджають до Великої Британії разом із дітьми

Принц Гаррі та Меган Маркл разом із дітьми ухвалили радикальне рішення щодо свого майбутнього.

https://glavred.net/starnews/oshelomlyayushchee-reshenie-megan-i-garri-pereezzhayut-v-britaniyu-s-detmi-10789844.html Посилання скопійоване

Меган Маркл разом із родиною переїжджає до Англії / колаж: Главред, фото: instagram.com, Меган Маркл

Коротко:

Чому подружжя вирішило переїхати

Чим займатимуться їхні діти

Принц Гаррі та Меган Маркл готуються повернутися до Великої Британії на тривалий термін - через шість років після гучної відмови від королівських обов’язків та переїзду до США.

За даними джерел, які цитує Page Six, герцог і герцогиня Сассекські планують оселитися в країні вже найближчим часом і провести там "тривалий період". Разом з ними переїдуть і їхні діти - принц Арчі та принцеса Лілібет, яких планують влаштувати до британської школи.

відео дня

При цьому повернення не означає камбек до королівського життя. Як зазначається, Гаррі та Меган залишаться приватними особами і не виконуватимуть обов’язків діючих членів королівської родини.

Принц Гаррі та Меган Маркл / фото: instagram.com, Меган Маркл

Повідомляється, що подружжя мешкатиме в приватній резиденції, не пов’язаній із королівськими володіннями, і продовжить розвивати власні проєкти та бізнес.

Однією з ключових причин переїзду називають сімейні обставини. Король Карл III, який раніше повідомив про боротьбу з онкологічним захворюванням, підтримує повернення сина і розраховує частіше бачити його та онуків.

Нагадаємо, у 2020 році Гаррі та Меган оголосили про вихід зі складу старших членів королівської сім’ї та переїхали до Каліфорнії, прагнучи фінансової незалежності та нового життя поза монархією.

Принц Гаррі з дітьми / фото: instagram.com, meghan

Відтоді їхні стосунки з частиною родини залишалися напруженими, проте нещодавні контакти з королем можуть свідчити про спроби налагодити діалог.

Повернення до Великої Британії, на думку експертів, може стати для пари новим етапом - вже без офіційних титулів, але з акцентом на сім’ю та особисте життя.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Раніше "Главред" розповідав, що українська співачка Ірина Федишин, яка ще в квітні інтригувала заявою про третю дитину, нарешті розкрила свою головну таємницю.

Раніше також скандальна українська співачка Оля Полякова разом зі своєю дочкою Машею потрапила в ДТП.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Меган Маркл Меган, герцогиня Сассекська - американська актриса та фотомодель, найбільш відома за роллю Рейчел Зейн у телесеріалі "Форс-мажори" (2011-2018). З 2018 року - дружина принца Гаррі, герцога Сассекського (сина британського короля Карла III). У цьому шлюбі народила сина Арчі (2019) та доньку Лілібет (2021).

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред