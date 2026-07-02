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Бив і кидався ножем: Седокова висунула звинувачення на адресу Яніса Тімми

Христина Трохимчук
2 липня 2026, 13:50
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Співачка розповіла про невідомі факти щодо стосунків із колишнім чоловіком.
Анна Седокова, Яніс Тімма
Анна Седокова та Яніс Тімма / колаж: Главред, фото: instagram.com, Анна Седокова

Ви дізнаєтеся:

  • Чому Анна Седокова розлучилася з Янісом Тіммою
  • У чому співачка звинуватила колишнього чоловіка

Співачка українського походження Анна Седокова, яка мовчить про терористичний напад РФ на її батьківщину - Україну, в Instagram раптово виступила зі звинуваченнями на адресу колишнього чоловіка Яніса Тімми.

За словами співачки, вона втомилася від постійних звинувачень у розлученні та самогубстві колишнього чоловіка. Седокова розповіла, що її шлюб із баскетболістом перетворився на справжній кошмар - спортсмен бив її.

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Яніс Тімма з ножем
Яніс Тімма з ножем / фото: instagram.com, Анна Седокова

"Я пішла від нього, бо в нього були проблеми з агресією. Одного разу в День святого Валентина він мене дуже сильно побив, так що вранці у мене половина обличчя була синя. Я прокинулася й зрозуміла, що діти зараз це побачать. Я зрозуміла, що треба терміново все це сховати. Головне, щоб діти не помітили. Потім він тисячу разів просив вибачення. Але щоразу, коли він заходив у кімнату - щоразу ми всі боялися. Вибачте мені, що я пішла від людини, яка мене била", - емоційно висловилася Анна.

Запроданка також опублікувала фотографію Яніса, який спав з ножем у руці. Артистка заявила, що баскетболіст кидався на неї ножами, і навіть показала сліди на стіні, які залишилися після цих інцидентів.

Седокова звинуватила колишнього чоловіка в насильстві
Седокова звинуватила колишнього чоловіка в насильстві / фото: instagram.com, Анна Седокова

"Мені пощастило, що тієї ночі він заснув з ножем. Він кидався ним у нас, але потім втомився і заснув. І коли він заснув, мені вдалося вибратися з кімнати й забрати дитину… Це дірки від ножа. У вас колись кидали ножі? Будь ласка, я прошу вас. Я дуже намагаюся жити далі, я дуже стараюся. Мені дуже-дуже складно, але я живу. Просто дайте мені можливість жити далі", - звернулася до підписників Седокова.

Анна Седокова - суд

У московських судах тривають розгляди щодо поділу майна між співачкою Анною Седоковою та родиною її колишнього чоловіка, латвійського баскетболіста Яніса Тімми, який помер у грудні 2024 року. Родичі спортсмена претендують на частку у спільно нажитих активах та половину коштів від проданої артисткою нерухомості вартістю понад 1,5 мільйона доларів.

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Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що життя народного артиста України Миколи Янченка раптово обірвалося у дворі його будинку. Виконавець приїхав з чергових благодійних гастролей і, вирішивши трохи розслабитися та освіжитися, спустився до басейну, де на нього чекала миттєва смерть.

Також виконавиця Таїсія Повалій досі намагається повернути права на свій будинок у Києві. Паралельно з цим її поведінка викликає хвилю невдоволення в російській світській тусовці, адже співачка активно вдає з себе мученицю.

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Про персону: Анна Седокова

Анна Седокова - українська поп-співачка. Стала відомою у 2000 році, коли стала ведучою ранкового шоу "Підйом". Вона приєдналася до гурту "ВІА Гру" у 2002 році після рішення продюсерів розширити склад до тріо. Покинувши групу у 2004 році, Седокова розпочала сольну кар’єру. Вона була одружена тричі й має трьох дітей від різних чоловіків. Останній чоловік Седокової Яніс Тімма покінчив життя самогубством. Його родичі намагаються притягнути до відповідальності Седокову, вважаючи її винною у смерті баскетболіста.

Седокова зрадницьки мовчить про війну в Україні, а також продовжує будувати свою кар’єру в терористичній Росії.

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