"Скрізь злидні, неможливо жити": Брильська гнівно висловилася про росіян

Актриса Барбара Брильська, яка прославилася завдяки ролі у фільмі "Іронія долі, або з легким паром!", розповіла про своє ставлення до Росії.
81-річна артистка заявила, що росіяни страждають і потребують допомоги.
"Росіяни повинні зрозуміти, що жити в цьому гівні, в якому вони живуть, не можна", - зазначила Брильська.
Також артистка підкреслила, що добре люди живуть тільки в Москві і Санкт-Петербурзі.
"Решта народу подивіться, як живе... Омськ, Новосибірськ ... ми прилітаємо туди, і мені страшно виходити з літака. Там скрізь злидні, там неможливо жити", - заявила актриса.
Раніше ми писали, що Семен Слєпаков відповів у своїй звичній віршованій манері хейтерам через звинувачення у підтримці російського президента Володимира Путіна. Вірш на цю тему він опублікував у своєму Instagram.
"Привіт, я вирішив написати відповідь, всім, хто три місяці випорожнюється мені в директ, всім, хто вважає, що я – клеврет Путіна і Кремля", - писав Слєпаков.
До того актор "Кварталу 95" Юрій Великий разом з колегою з "жіночого кварталу" Анастасією Оруджовою порадували українців новою пародією на російських окупантів.
Вам може бути цікаво:
- "Сиджу і плачу": росіяни помстилися Ахеджаковій за підтримку України
- "Батьківщина - уродина": Ахеджакова не стрималася після цькування за підтримку України
- Зірка "Майстра і Маргарити" і "моєї прекрасної няні" втік з Росії