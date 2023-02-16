"Скрізь злидні, неможливо жити": Брильська гнівно висловилася про росіян

Актриса Барбара Брильська розповіла про реалії життя в Росії.

Барбара Брильська / скріншот YouTube

Актриса Барбара Брильська, яка прославилася завдяки ролі у фільмі "Іронія долі, або з легким паром!", розповіла про своє ставлення до Росії.

81-річна артистка заявила, що росіяни страждають і потребують допомоги.

"Росіяни повинні зрозуміти, що жити в цьому гівні, в якому вони живуть, не можна", - зазначила Брильська.

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Також артистка підкреслила, що добре люди живуть тільки в Москві і Санкт-Петербурзі.

"Решта народу подивіться, як живе... Омськ, Новосибірськ ... ми прилітаємо туди, і мені страшно виходити з літака. Там скрізь злидні, там неможливо жити", - заявила актриса.

Раніше ми писали, що Семен Слєпаков відповів у своїй звичній віршованій манері хейтерам через звинувачення у підтримці російського президента Володимира Путіна. Вірш на цю тему він опублікував у своєму Instagram.

"Привіт, я вирішив написати відповідь, всім, хто три місяці випорожнюється мені в директ, всім, хто вважає, що я – клеврет Путіна і Кремля", - писав Слєпаков.

До того актор "Кварталу 95" Юрій Великий разом з колегою з "жіночого кварталу" Анастасією Оруджовою порадували українців новою пародією на російських окупантів.

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